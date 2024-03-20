Бізнес розповів про виклики через тиск з боку силовиків

"Митниця, тиск з боку правоохоронців, "палки в колесах" під час будівництва нових підприємств чи введення в експлуатацію потужностей. Є й нові труднощі, з якими зіштовхуються підприємці. Одразу кілька учасників зустрічі розповіли про штрафи від податкової через протермінування часу на повернення коштів в країну — т.з. валютний контроль", - прокоментувала нардеп.

Окрему увагу під час круглого столу приділили й питанню взаємин бізнесу і силових структур. Так представник Ліванської інвестиційної групи, які в умовах війни вклали змогли залучити 15 млн дол. в нові підприємства на Київщині, розповіли про конфліктну ситуацію, яка виникла з Їхніми підприємствами в Житомирській області.

“Наше питання досить показове. Або методи тиску на бізнес нашого сусіда-агресора будуть поширюватися в Україні, або сучасна Україна отримає перемогу. Ми сподіваємося, що такі способи тиску на бізнес з боку силових структур Житомирської області вийдуть у публічне поле. Ми готові йти на відкритий діалог з керівництвом держави, з Верховною Радою і сподіваємося, що справедливість буде встановлено.

На думку інвесторів, ця проблема системна й криється в менталітеті силових структур та їх відношенні до бізнесу. "Саме це треба змінювати, бо в іншому випадку бізнес просто перестане існувати. Від бізнесу залежить економіка, армія і сама країна", - наголосив Мерхеж Родріг, інвестор Ліванської групи.

Майже кожен підприємець стикається із певними “труднощами" при взаємодії з правоохоронцями, додає адвокат в галузі кримінального права Ольга Гетманенко.

"При необхідності воювати із зовнішнім ворогом, нам ні в якому разі не можна воювати внутрішньо. Проте, на жаль, внутрішні вороги з корисною метою чинять тиск на бізнес. І питання треба вирішувати, щоб люди, які сьогодні вірять в Україну, не розчарувалися і продовжували боротися. Майже кожний підприємець стикається із певними “шероховатостями” при взаємодії з правоохоронцями. Це питання може бути врегульовано на законодавчому рівні, за допомогою додаткового контролю. Цю проблематику підтримав кожний, хто був сьогодні присутній на круглому столі", - заявила адвокат.

Разом з тим, бізнес, який підтримує економіку України, сподівається на конструктив та співпрацю з боку держави.

"Пропоную народним депутатам із парламентської спецкомісії по захисту інвесторів взяти цю справу на розгляд і на наш особистий парламентський контроль", - підсумувала Янченко.