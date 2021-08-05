Бизнес призывает МИУ отказаться от повышения тарифов на железнодорожные перевозки, - АСС Ukraine

"Компании-члены Американской торговой палаты в Украине, не поддерживают текущую редакцию проекта приказа, предложенную Министерством, и подчеркивают недопустимость повышения тарифов на железнодорожные перевозки", - отмечается в заявлении.

В частности, в ACC Ukraine обратили внимание, что сейчас рентабельность грузовых перевозок находится на достаточно высоком уровне, ведь операционный результат сегмента грузовых перевозок в 2019 году составил 27%, а в 2020 году - 17%, что значительно превышает показатели соседних стран. Поэтому причин для повышения тарифов на грузовые перевозки нет.

"Цель повышения тарифов, предусмотренная проектом приказа, остается непонятной, учитывая отсутствие предоставленного финансового плана грузовых перевозок "Укрзализныци", где были бы указаны убытки и необходимость в повышении тарифов", - считают в ACC Ukraine.

Там напомнили, что УЗ уже неоднократно увеличивала тарифы на грузовые перевозки, что заставляло бизнес переходить на использование альтернативных видов транспортировки, вследствие чего железная дорога теряла объемы перевозок и доходы.

Кроме того, в ACC Ukraine отметили необходимость решения проблемы убыточности пассажирских перевозок, которые продолжают субсидировать за счет доходов от грузовых, и призвали Министерство инфраструктуры доработать проект приказа с учетом предложений бизнес-сообщества.

"Бизнес-сообщество считает, что основной целью проекта приказа является не улучшение тарифной политики на железнодорожном транспорте или поиск экономически обоснованных тарифов, а очередной рост стоимости железнодорожных перевозок", - отмечается в заявлении.