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Бизнес призвал Минэнерго не допустить банкротства отрасли возобновляемой энергетики, - UBTA

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Понедельник 30 мая 2022 20:28
Бизнес призвал Минэнерго не допустить банкротства отрасли возобновляемой энергетики, - UBTA Фото: бизнес призвал Минэнерго не допустить банкротства отрасли возобновляемой энергетики (pixabay)
Автор: Артем Горовенко

Украинская ассоциация бизнеса и торговли (Ukrainian Business & Trade Association) призывает Министерство энергетики не допустить банкротства целой отрасли возобновляемой энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий листья к министру энергетики Германа Галущенка.

"Обращаемся к вам с призывом принять необходимые меры для спасения сектора ВИЭ, что обеспечивает потребности украинских промышленных и бытовых потребителей, а также будет основой нашей энергетической системы в будущем", - говорится в письме UBTA к министру.

Ассоциация просит отменить искусственные ограничения, по которым уровень оплаты произведенной "зеленой" энергии не превышает 15%.

"Для будущего энергетического развития и стабильности, необходимо направить средства от продажи электроэнергии с ВИЭ государственным предприятием Гарантированный покупатель производителям электроэнергии из ВИЭ. Это необходимый шаг для того, чтобы предприятия могли получать оплаты на уровне 30-35% и закрыть хотя бы собственные операционные расходы и продолжать работать в условиях войны", - подчеркивают в UBTA.

Представители бизнеса отмечают, что возобновляемая энергетика в послевоенном восстановлении Украины будет иметь не просто первоочередное, а стратегическое значение. Ведь избранный Украиной, Европой и всем цивилизованным миром путь по отказу от российских энергоресурсов, диверсификации поставок и усилению собственной энергонезависимости уже стал необратимым.

Напомним, ранее иностранные инвесторы в возобновляемые источники энергии Украины обратились к Министерству энергетики с просьбой решить критическую ситуацию с расчетами за произведенную электроэнергию и не допустить массового дефолта производителей и фактически банкротства отрасли возобновляемой энергетики.

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