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Бізнес закликав Міненерго не допустити банкротства галузі відновлюваної енергетики, - UBTA

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Понеділок 30 травня 2022 20:28
Бізнес закликав Міненерго не допустити банкротства галузі відновлюваної енергетики, - UBTA Фото: бізнес закликав Міненерго не допустити банкротства галузі відновлюваної енергетики (pixabay)
Автор: Артем Горовенко

Українська асоціація бізнесу та торгівлі (Ukrainian Business & Trade Association) закликає Міністерство енергетики не допустити банкротства цілої галузі відновлюваної енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний лист до міністра енергетики Германа Галущенка.

"Звертаємося до вас із закликом прийняти необхідні рішення для спасіння сектору ВДЕ, що забезпечує потреби українських промислових та побутових споживачів, а також буде основою нашої енергетичної системи у майбутньому", - говориться в листі UBTA до міністра.

Асоціація просить скасувати штучні обмеження, за якими рівень оплати виробленої "зеленої" енергії не перевищує 15%.

"Для майбутнього енергетичного розвитку та стабільності, необхідно спрямувати кошти від продажу електроенергії з ВДЕ державним підприємством Гарантований покупець виробникам електроенергії з ВДЕ. Це необхідний крок для того, щоб підприємства могли отримувати оплати на рівні 30-35% та закрити хоча б власні операційні витрати та продовжувати працювати в умовах війни", - підкреслюють в UBTA.

Представники бізнесу зазначають, що відновлювальна енергетика у післявоєнному відновленні України буде мати не просто першочергове, а стратегічне значення. Адже обраний Україною, Європою та всім цивілізованим світом шлях по відмові від російських енергоресурсів, диверсифікації постачання та посиленню власної енергонезалежності вже став незворотним.

Нагадаємо, раніше іноземні інвестори у відновлювані джерела енергії України звернулися до Міністерства енергетики з проханням вирішити критичну ситуацію з розрахунками за вироблену електроенергію і не допустити масового дефолту виробників і фактично банкрутства галузі відновлюваної енергетики.

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