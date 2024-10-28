Бізнес пожвавить інтерес до зеленої енергетики після імплементації європейських екостимулів, - експерт

"Мова йде про те, що якщо ви модернізуєтеся, і ви вже станете менш вуглецевоємними, і просто не будете платити, точніше, ви будете платити з тої бази, яка у вас буде", - сказала Євстігнєєва.

За її словами, для металургії, для тих видів промисловості, де електроенергія є в значній частині собівартості продукції, це вже буде дуже-дуже вигідно.

"Тим паче, що в нас з 26-го року буде CВАМ в платній фазі", - додала вона.

Експертка зазначила, що в ЄС працює механізм гарантій походження, тому що там є вуглецеве ціноутворення.

"Тобто це не на волонтерській основі, це є обов'язковим для них. Це як частина, наприклад, фінансової, нефінансової, бухгалтерської звітності, для того, щоб платити менше податку", - розповіла Євстігнєєва.



Раніше повідомлялося, що ДП "Гарантований покупець" прогнозує низький попит на купівлю гарантій походження на електроенергію з відновлюваних джерел через відсутність економічних стимулів для бізнесу і тому пропонує впровадити податкові стимулювання для вирішення цієї проблеми.

На думку директора держпідприємства, варто опрацювати питання внесення змін в законодавство для того, щоб обсяг нарахованих зобов’язань за екоподатком можна було зменшувати для підприємств, які купують зелену електроенергію і підтверджують її гарантіями походження.