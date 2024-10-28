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Бизнес оживит интерес к зеленой энергетике после имплементации европейских экостимулов, - эксперт

Фото: бизнес оживит интерес к зеленой энергетике после имплементации европейских экостимулов (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Бизнес оперативно переориентируется на использование зеленой электроэнергии в собственном производстве, если государство свяжет это с возможностью сократить платежи по экоподатку.

Об этом заявила адвокационный менеджер евроинтеграционных реформ, аспирантка по климатической экономике Ольга Евстигнеева, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

"Речь идет о том, что если вы модернизируетесь, и вы уже станете менее углеродоемкими, и просто не будете платить, точнее, вы будете платить с той базы, которая у вас будет", - сказала Евстигнеева.

По ее словам, для металлургии, для тех видов промышленности, где электроэнергия есть в значительной части себестоимости продукции, это уже будет очень выгодно.

"Тем более что у нас с 26-го года будет CВАМ в платной фазе", - добавила она.

Эксперт отметила, что в ЕС работает механизм гарантий происхождения, потому что там есть углеродное ценообразование.

"То есть это не на волонтерской основе, это обязательно для них. Это как часть, например, финансовой, нефинансовой, бухгалтерской отчетности, для того, чтобы платить меньше налога", - рассказала Евстигнеева.

Ранее сообщалось, что ГП "Гарантированный покупатель" прогнозирует низкий спрос на покупку гарантий происхождения на электроэнергию из возобновляемых источников из-за отсутствия экономических стимулов для бизнеса и предлагает ввести налоговые стимулирования для решения этой проблемы.

По мнению директора госпредприятия, стоит проработать вопрос о внесении изменений в законодательство для того, чтобы объем начисленных обязательств по эконалогу можно было уменьшать для предприятий, которые покупают зеленую электроэнергию и подтверждают ее гарантиями происхождения.

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