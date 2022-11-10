Бізнес потребує дискусії щодо тарифів на передачу та диспетчеризацію електроенергії, - експерт

"Ми розглядали варіант держбюджету, де закладена інфляція на рівні 30%. І пропонували закласти саме ці відсотки у підвищення тарифів - адже ми прекрасно розуміємо, що вони будуть підвищені", - пояснила Кріпка.

За її словами, наразі ситуація в ряді українських галузей критична, і запропоноване Укренерго підвищення тарифів остаточно підкосить фінансовий стан підприємств, які наразі докладають зусиль, щоб зберегти робочі колективи.

"На жаль, з тими втратами, які мають на сьогодні наші підприємства, а також з відключеннями світла, вони уже не можуть працювати. А отже, немає жодної надії, що ми витримаємо. Тому ми сподіваємося, що нас почують, і ми зможемо донести цю позицію до влади, і проведемо спільну дискусію", - резюмувала експерт.

Нагадаємо, "Укренерго" ініціювала підвищення тарифу на диспетчеризацію електроенергії відразу на 273%, з 62 до 232,03 грн/МВт.год, а також на передачу електроенергії на 84% - з 345 до 636,17 грн/МВт-год.

Водночас в Українському національному комітеті Міжнародної торгової палати (lCC) заявили, що обгрунтування підвищення містить ряд неточностей, усунення яких допоможе компанії уникнути додаткових витрат, та дозволить не підвищувати тариф на передачу електроенергії більше, ніж на 6,5%.