Бизнес требует дискуссии о тарифах на передачу и диспетчеризацию электроэнергии, - эксперт

"Мы рассматривали вариант госбюджета, где заложена инфляция на уровне 30%. И предлагали заложить именно эти проценты в повышение тарифов - мы ведь прекрасно понимаем, что они будут повышены", - пояснила Крипко.

По ее словам, сейчас ситуация в ряде украинских отраслей критическая, и предложенное "Укрэнерго" повышение тарифов окончательно подкосит финансовое состояние предприятий, которые прилагают усилия, чтобы сохранить рабочие коллективы.

"К сожалению, с теми потерями, которые имеют сегодня наши предприятия, а также с отключениями света, они уже не могут работать. А значит, нет никакой надежды, что мы выдержим. Поэтому мы надеемся, что нас услышат, и мы сможем донести эту позицию к власти и проведем совместную дискуссию", - резюмировала эксперт.

Напомним, "Укрэнерго" инициировало повышение тарифа на диспетчеризацию электроэнергии сразу на 273%, с 62 до 232,03 грн/МВт.ч, а также на передачу электроэнергии на 84% - с 345 до 636,17 грн/МВт-ч.

В то же время в Украинском национальном комитете Международной торговой палаты (lCC) заявили, что обоснование повышения содержит ряд неточностей, устранение которых поможет компании избежать дополнительных расходов, и позволит не повышать тариф на передачу электроэнергии более чем на 6,5%.