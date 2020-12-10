Бизнес поддержал финансовый план УЗ на 2021 год

Фото: "Укрзализныця" (РБК-Украина)

Представленный "Укрзализныцей" финансовый план на 2021 год учитывает первоочередные потребности рынка железнодорожных грузовых перевозок.

Об этом заявили представители крупных грузоотправителей во время круглого стола, посвященного улучшению взаимодействия УЗ с клиентами.

Все стороны выразили надежду, что этот документ уже в этом году будет одобрен правительством.

В частности, бизнес приветствует планы общества в следующем году увеличить доходы без пересмотра тарифов, преимущественно путем расширения грузовой базы, увеличение загрузки собственного вагонного парка и ускорения реализации накопленного металлолома, а также проинвестировать в свою модернизацию рекордные более 27 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба УЗ, более 70 % указанных средств будет направлено именно на обновление подвижного состава и инфраструктуры.

Для совершенствования грузовой работы "Укрзализныця" планирует на собственных заводах изготовить 3 тыс. новых и модернизировать более 5,4 тыс. грузовых вагонов.

Также будет модернизировано 157 локомотивов, осуществлена реконструкция около 400 км железнодорожного пути, а также будет заказано 100 пассажирских вагонов.

Грузоотправители выразили уверенность в том, что указанные меры должны улучшить техническое состояние УЗ, а это положительно скажется на объемах грузов и общей деловой активности.

Кроме того, клиенты "Укрзализныци" поддержали разделение компании на бизнес-вертикали по видам деятельности в качестве первого и ключевого этапа реформирования УЗ.

В то же время, участники перевозочного процесса осознают, что, кроме инициативы "Укрзализныци" с разделением на бизнес-сегменты, должно быть создано законодательное основание для общего функционирования железнодорожного транспорта. Именно поэтому все стороны выступают за скорейшее принятие ЗУ "О железнодорожном транспорте Украины" и устранения правовых коллизий и нонсенсов, когда УЗ платит налог на землю под путями, чего нет почти ни в одной стране ЕС, и акциз на топливо, который направляется на строительство автомобильных дорог, а не на развитие железнодорожной инфраструктуры.

Напомним, ранее председатель правления компании Владимир Жмак заявлял, что "Укрзализныця" намерена до конца этого года достичь ежесуточной нагрузки в миллион тонн.