Бізнес підтримав фінансовий план УЗ на 2021 рік

Фото: "Укрзалізниця" (РБК-Україна)

Представлений "Укрзалізницею" фінансовий план на 2021 рік враховує першочергові потреби ринку залізничних вантажних перевезень.

Про це заявили представники великих вантажовідправників під час круглого столу, присвяченого поліпшенню взаємодії УЗ з клієнтами.

Всі сторони висловили сподівання, що цей документ уже цьогоріч буде схвалений урядом.

Зокрема, бізнес вітає плани товариства наступного року збільшити доходи без перегляду тарифів, переважно шляхом розширення вантажної бази, збільшення завантаження власного вагонного парку та прискорення реалізації накопиченого металобрухту, а також проінвестувати у свою модернізацію рекордні понад 27 млрд грн.

Як повідомляє прес-служба УЗ, понад 70 % зазначених коштів буде спрямовано саме на оновлення рухомого складу та інфраструктури.

Для вдосконалення вантажної роботи "Укрзалізниця" планує на власних заводах виготовити 3 тис. нових та модернізувати понад 5,4 тис. вантажних вагонів.

Також буде модернізовано 157 локомотивів, здійснено реконструкцію близько 400 км залізничної колії, а також буде замовлено 100 пасажирських вагонів.

Вантажовідправники висловили впевненість у тому, що зазначені заходи мають поліпшити технічний стан УЗ, а це позитивно позначиться на обсягах вантажів та загальній діловій активності.

Крім того, клієнти "Укрзалізниці" підтримали розділення компанії на бізнес-вертикалі за видами діяльності в якості першого і ключового етапу реформування УЗ.

Водночас учасники перевізного процесу свідомі того, що, крім ініціативи "Укрзалізниці" з розділення на бізнес-сегменти, повинно бути створене законодавче підґрунтя для загального функціонування залізничного транспорту. Саме тому всі сторони виступають за якнайшвидше прийняття ЗУ "Про залізничний транспорт України" та усунення правових колізій і нонсенсів, коли УЗ сплачує податок на землю під коліями, чого немає майже в жодній країні ЄС, та акциз на паливо, який спрямовується на будівництво автомобільних шляхів, а не на розвиток залізничної інфраструктури.

Нагадаємо, раніше голова правління компанії Володимир Жмак заявляв, що "Укрзалізниця" має намір до кінця цього року досягти щодобового навантаження у мільйон тонн.