Бізнес очікує високої інфляції в рік виборів

Ілюстративне фото (sfs.gov.ua)

Інфляційні очікування бізнесу погіршилися

Керівники українських підприємств очікують зростання споживчих цін у наступні 12 місяців на рівні 9,5%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ділові очікування підприємств України від Національного банку за IV квартал 2018 року.

Таким чином, у порівнянні з попереднім кварталом інфляційні очікування погіршилися. У ІІІ кварталі 2018 року керівники підприємств очікували інфляцію на рівні 8,9%.

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Частка респондентів, яка прогнозує, що зростання споживчих цін у наступні 12 місяців не перевищить 10,0% або знизиться, становить 54,1% (у попередньому кварталі - 58,5%).

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Курсовий фактор залишається найсуттєвішим у зростанні цін на споживчі товари та послуги (79.3% відповідей). Очікування щодо впливу витрат на виробництво посилилися (73,0% відповідей, збільшення на 4,6 п. п.). Також прогнозується посилення деяких факторів, таких як: доходи населення, соціальні видатки бюджету, податкові зміни.

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Чергове опитування НБУ було проведено 5 листопада - 4 грудня 2018 року серед керівників 675 підприємств. Опитування репрезентативне за основними видами та напрямами діяльності, розмірами підприємств за кількістю працівників.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні в грудні 2018 року порівняно з листопадом зросли на 0,8%. За даними Державної служби статистики, за 2018 рік (до грудня 2017 року) ціни в Україні зросли на 9,8%.

Міжнародний валютний фонд прогнозує уповільнення інфляції в Україні. Як відзначається в огляді МВФ, збереження жорсткої грошово-кредитної політики і уповільнення внутрішнього попиту має допомогти поступово довести інфляцію до трохи менше 7% до кінця 2019 року.