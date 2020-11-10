У бизнес-омбудсмена заявили, что количество жалоб на ГПС продолжает расти

Несмотря на то, что карантин повлиял на множество аспектов деятельности предпринимателей и заставил сбавить темпы деловой активности, количество обращений предприятий в Совет бизнес-омбудсмена о нарушении госслужащих в Украине продолжает расти. В июле-сентябре 2020 получено 439 жалобы, что на 14% больше, чем во втором квартале 2020 года.

Об этом сообщает сайт Совета бизнес-омбудсмена.

В частности, значительно возросло (с 138 в IV кв. 2020 до 201 в III кв. 2020) количество жалоб предпринимателей о приостановлении регистрации налоговых накладных - на 46% больше предыдущего квартала и на 118% больше аналогичного квартала 2019 года.

Также вдвое (с 13 до 22 жалоб) возросло количество обращений предпринимателей относительно задержек в таможенном оформлении. Таким образом, таможенные вопросы вошли в ТОП-3 обращений бизнеса, сообщают в Совете бизнес-омбудсмена.

По данным омбудсмена, чаще всего обращались представители украинского малого и среднего бизнеса. 9 из 10 жалоб поступили от украинских предприятий, а 10% обращений подали компании с иностранными инвестициями.

Доля жалоб МСБ составляла 79% всех обращений.

Напомним, ранее в интервью РБК-Украина бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицкий заявил, что при определенных условиях экономика Украины может за 15 лет достичь уровня Польши.