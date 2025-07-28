Бізнес очікує вирішення проблеми боргів в енергетичному секторі, - ЕВА

"Подолання історичних заборгованостей в енергетичному секторі, зокрема на балансуючому ринку" - одна з ключових пропозицій бізнесу, яка, за оцінкою ЕВА, потребує невідкладної уваги з боку держави.

На думку бізнес-спільноти, наявність боргів створює викривлення в роботі ринку, послаблює фінансову стійкість енергетичних компаній та ускладнює інвестиційне планування в секторі. Це, своєю чергою, гальмує модернізацію енергетичної інфраструктури та інтеграцію України до ринку ЄС.

ЕВА також підкреслює важливість продовження податкових стимулів для імпорту енергетичного обладнання, спрощення дозвільних процедур, встановлення прайс-кепів на рівні з європейськими, стимулювання внутрішнього ринку гарантій походження електроенергії та відтермінування повноцінного запуску CBAM до інтеграції з ринком ЄС.

Асоціація заявляє про свою готовність брати участь у розробці рішень, які сприятимуть сталому розвитку енергетичної галузі та її відповідності європейським стандартам.