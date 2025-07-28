Бизнес ожидает решения проблемы долгов в энергетическом секторе, - ЕВА

"Преодоление исторических задолженностей в энергетическом секторе, в частности на балансирующем рынке" - одно из ключевых предложений бизнеса, которое, по оценке ЕВА, требует безотлагательного внимания со стороны государства.

По мнению бизнес-сообщества, наличие долгов создает искажения в работе рынка, ослабляет финансовую устойчивость энергетических компаний и затрудняет инвестиционное планирование в секторе. Это, в свою очередь, тормозит модернизацию энергетической инфраструктуры и интеграцию Украины в рынок ЕС.

ЕВА также подчеркивает важность продолжения налоговых стимулов для импорта энергетического оборудования, упрощения разрешительных процедур, установления прайс-кэпов на уровне с европейскими, стимулирования внутреннего рынка гарантий происхождения электроэнергии и отсрочки полноценного запуска CBAM до интеграции с рынком ЕС.

Ассоциация заявляет о своей готовности участвовать в разработке решений, которые будут способствовать устойчивому развитию энергетической отрасли и ее соответствия европейским стандартам.