Бізнес очікує вирішення проблеми боргів в енергетичному секторі, - ЕВА
Європейська Бізнес Асоціація (ЕВА) висловила сподівання на продовження системної співпраці між державою та бізнесом у сфері енергетичної політики. Серед першочергових ініціатив - подолання історичних заборгованостей в енергетичному секторі, зокрема на балансуючому ринку.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву Європейської бізнес асоціації (ЕВА).
"Подолання історичних заборгованостей в енергетичному секторі, зокрема на балансуючому ринку" - одна з ключових пропозицій бізнесу, яка, за оцінкою ЕВА, потребує невідкладної уваги з боку держави.
На думку бізнес-спільноти, наявність боргів створює викривлення в роботі ринку, послаблює фінансову стійкість енергетичних компаній та ускладнює інвестиційне планування в секторі. Це, своєю чергою, гальмує модернізацію енергетичної інфраструктури та інтеграцію України до ринку ЄС.
ЕВА також підкреслює важливість продовження податкових стимулів для імпорту енергетичного обладнання, спрощення дозвільних процедур, встановлення прайс-кепів на рівні з європейськими, стимулювання внутрішнього ринку гарантій походження електроенергії та відтермінування повноцінного запуску CBAM до інтеграції з ринком ЄС.
Асоціація заявляє про свою готовність брати участь у розробці рішень, які сприятимуть сталому розвитку енергетичної галузі та її відповідності європейським стандартам.
Нагадаємо, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко впевнений, що боргова криза на енергоринку викликана відсутністю конкуренції, прозорих правил і незалежного регулювання.
Нагадаємо, на засіданні 4 грудня 2024 року Нацкомісія почала процедуру перегляду граничних цін на енергоринку, але остаточного рішення тоді не ухвалили.
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