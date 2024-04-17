Бізнес назвав умови для збільшення потужностей розподіленої генерації

За його словами, у разі створення державою умов для розвитку розподіленої, зокрема вкрай дефіцитної через обстріли росії маневреної генерації, бізнес міг би до кінця року побудувати 500-1000 МВт таких потужностей.

"Думаю, що все-таки до 1000 МВт потужності ще можна було б встигнути побудувати на зиму, якщо почнемо робити все це вже сьогодні. Якщо більш реально дивитися, можливо, половину з цього встигнемо поточного року", - сказав Гелетуха.

При цьому він акцентував, що необхідно запустити процес, щоб ці тисячі мегават почали з'являтися. "Якщо ми цього не запустимо зараз, то й наступного року матимемо дефіцит", - зауважив Гелетуха.

Голова БАУ зазначив, що асоціація надіслала листа Володимиру Зеленському, а також прем'єр-міністру Денису Шмигалю, міністру енергетики Герману Галущенку та керівникам низки інших міністерств і відомств, у якому запропонувала ухвалити програму розвитку розподіленої генерації в Україні, в якій були б передбачені пропозиції від бізнесу.

Серед них - зняття прайс-кепів (цінових обмежень, - ред.) на ринку електроенергії, доступність кредитної програми "5-7-9" для об'єктів енергетики, суттєве спрощення підключення до мереж, поширення на розподілені об'єкти умов закону щодо підтримки проєктів зі значними інвестиціями, а також створення посади першого віце-прем'єра, відповідального за енергетику, який координував би весь цей розвиток, бо рівня міністерства для цього замало.

"Бізнес готовий це робити, але перш ніж вкладати інвестиції, він усе порахує. І доки немає умов, якихось зрозумілих термінів окупності хоча б у межах п’яти років, ані внутрішні інвестори, ані іноземні банки в це не вкладатимуть", - заявив голова БАУ.

Нагадаємо, раніше голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що перепоною для будівництва розподіленої генерації в Україні є борги балансуючого ринку електроенергії.