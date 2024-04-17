Бизнес назвал условия для увеличения мощностей распределенной генерации

По его словам, в случае создания государством условий для развития распределенного, в частности крайне дефицитного из-за обстрелов россии маневренной генерации, бизнес мог бы до конца года построить 500-1000 МВт таких мощностей.

"Думаю, что все-таки до 1000 МВт мощности еще можно было бы успеть построить на зиму, если начнем делать все это уже сегодня. Если реальнее смотреть, возможно, половину из этого успеем в текущем году", - сказал Гелетуха.

При этом он акцентировал, что необходимо запустить процесс, чтобы эти тысячи мегаватт начали появляться. "Если мы этого не запустим сейчас, то и в следующем году будет дефицит", - отметил Гелетуха.

Глава БАУ отметил, что ассоциация направила письмо Владимиру Зеленскому, а также премьер-министру Денису Шмыгалю, министру энергетики Герману Галущенко и руководителям ряда других министерств и ведомств, в котором предложила принять программу развития распределенной генерации в Украине, в которой были бы предусмотрены предложения от бизнеса.

Среди них - снятие прайс-кепов (ценовых ограничений, - ред.) на рынке электроэнергии, доступность кредитной программы "5-7-9" для объектов энергетики, существенное упрощение подключения к сетям, распространение на распределенные объекты условий закона о поддержке проектов со значительными инвестициями, а также создание должности первого вице-премьера, ответственного за энергетику, который координировал бы все это развитие, потому что уровня министерства для этого мало.

"Бизнес готов это делать, но прежде чем вкладывать инвестиции, он все сочтет. И пока нет условий, каких-то понятных сроков окупаемости хотя бы в пределах пяти лет, ни внутренние инвесторы, ни иностранные банки в это не будут вкладывать", - заявил глава. БАУ.

Напомним, ранее глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что препятствием для строительства распределенной генерации в Украине есть долги балансирующего рынка электроэнергии.