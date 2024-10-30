Бізнес назвав ключові умови для участі в проєктах відновлення: подробиці

Вона повідомила, що нещодавно завершились організовані на базі комітету публічні консультації щодо доопрацювання законопроєкту "Про основні засади відновлення", учасниками яких стали десятки представників української бізнес-спільноти і бізнес-асоціації. Під час них бізнесу запропонували відповісти, у якому форматі підприємцям зручно долучатись до процесів з відновлення.

"Підприємцям пропонувались формати участі у якості експертів, виконавців, інвесторів, спонсорів. Також серед варіантів - приватне публічне партнерство тощо. Найпоширеніша відповідь бізнесу - виконавець робіт, надавач послуг відновлення. На другому місці - експерти. На третьому місці – партнерство з українськими та іноземними організаціями, а також створення та діяльність індустріальних парків", - пояснила Шуляк.

Вона зауважила, що наразі надважливо прописати формати та умови, за яких бізнес був би зацікавлений долучатись до процесів відновлення, оскільки без інвестиційних перспектив для бізнесу планувати якісне відновлення неможливо.

Крім цього, Шуляк зазначила, що один з важливих пунктів залучення бізнесу до процесів відбудови - умови для них по реалізації проєктів з відновлення на територіях деокупованих та фронтових громад. Йдеться про різні варіанти можливих преференцій. У ході публічних консультацій учасники дійшли висновків, що серед них мають бути:

Запровадження податкових пільг, "створення особливої податкової зони, але це складне питання в умовах євроінтеграції";

Зменшення вимог до створення індустріальних парків на таких територіях; якщо йдеться про будівництво житла, то "важливе питання щодо спрощеної процедури зміни цільового призначення ділянок";

Захист інтересів інвесторів;

Запобігання конфліктам "місцевих і регіональних професійних інтересів".

"Під час обговорення ми з‘ясували, що основні преференції, які бізнес вважає справедливими, це податкові пільги, сприяння промисловому розвитку громад, комунікація влади, бізнесу і громади на всіх етапах реалізації проєктів", - зауважила парламентарка.

Вона також повідомила, що під час публічних консультацій учасникам з групи підприємців запропонували розглянули пропоновані у законопроєкті "Про основні засади відновлення" 14 принципів відбудови і виділити на їх думку найголовніші. Йшлося про:

Людиноцентричність;

Законність;

Новий європейський Баухаус;

"Будуй краще, ніж було";

Інтеграції;

Децентралізація та субсидіарність;

Співробітництво та координація;

Планування та пріоритизація відновлення;

Фінансова сталість;

Доброчесність;

Відповідальність;

"Всі бачать все";

Цифровізація;

Відсутність дискримінації та рівність прав і можливостей жінок та чоловіків.

На думку бізнесу, для них серед запропонованих принципів є прозорість, відповідальність, цифровізація, перехід від "пожежогасіння" до випередження. Також представники бізнесу запропонували додати до переліку принципів усунення забюрократизованості, яка уповільнює усі процеси.

"Підприємці наголошують на важливості відповідальності. Йдеться про принцип громадського контролю над виконанням обов'язків органів місцевого самоврядування у сфері відновлення. Не менш важливим є принцип “всі бачать все”, а також цифровізація, оскільки вона, на думку бізнесу, значно спрощує процедуру отримання і надання послуг і закрила б величезну купу проблем. Також учасники з цієї групи наголосили на необхідності розставити пріоритети і надати можливість представникам бізнесу із усієї України мати доступ до об'єктів відновлення", - резюмувала Олена Шуляк.