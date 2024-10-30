Бизнес назвал ключевые условия для участия в проектах восстановления: подробности

Она сообщила, что недавно завершились организованные на базе комитета публичные консультации по доработке законопроекта "Об основных принципах восстановления", участниками которых стали десятки представителей украинского бизнес-сообщества и бизнес-ассоциации. В ходе их бизнеса предложили ответить, в каком формате предпринимателям удобно приобщаться к процессам восстановления.

"Предпринимателям предлагались форматы участия в качестве экспертов, исполнителей, инвесторов, спонсоров. Также среди вариантов - частное публичное партнерство и т.д. организациями, а также создание и деятельность индустриальных парков", – пояснила Шуляк.

Она отметила, что сейчас важно прописать форматы и условия, при которых бизнес был бы заинтересован приобщаться к процессам восстановления, поскольку без инвестиционных перспектив для бизнеса планировать качественное восстановление невозможно.

Кроме этого, Шуляк отметила, что один из важных пунктов привлечения бизнеса к процессам восстановления – условия для них по реализации проектов по восстановлению на территориях деоккупированных и фронтовых общин. Речь идет о разных вариантах возможных преференций. В ходе публичных консультаций участники пришли к выводу, что среди них должны быть:

Введение налоговых льгот, "создание особой налоговой зоны, но это сложный вопрос в условиях евроинтеграции";

Уменьшение требований к созданию индустриальных парков на таких территориях; если речь идет о строительстве жилья, то "важный вопрос об упрощенной процедуре изменения целевого назначения участков";

Защита интересов инвесторов;

Предотвращение конфликтов "местных и региональных профессиональных интересов".

"При обсуждении мы выяснили, что основные преференции, которые бизнес считает справедливыми, это налоговые льготы, содействие промышленному развитию общин, коммуникация власти, бизнеса и общины на всех этапах реализации проектов", - отметила парламентарий.

Она также сообщила, что во время публичных консультаций участникам из группы предпринимателей было предложено рассмотреть предлагаемые в законопроекте "Об основных принципах восстановления" 14 принципов восстановления и выделить по их мнению самые главные. Среди них:

Человекоцентричность;

Законность;

Новый европейский Баухаус;

"Строи лучше, чем было";

Интеграция;

децентрализация и субсидиарность;

Сотрудничество и координация;

Планирование и приоритизация обновления;

Финансовая постоянство;

Добродетель;

Ответственность;

"Все видят все";

Цифровизация;

Отсутствие дискриминации и равенство прав и возможностей женщин и мужчин.

По мнению бизнеса, для них среди предложенных принципов есть прозрачность, ответственность, цифровизация, переход от "пожаротушения" к опережению. Также представители бизнеса предложили добавить в список принципов устранения забюрократизированности, которая замедляет все процессы.

"Предприниматели отмечают важность ответственности. Речь идет о принципе общественного контроля над исполнением обязанностей органов местного самоуправления в сфере восстановления. Не менее важен принцип “все видят все”, а также цифровизация, поскольку она, по мнению бизнеса, значительно упрощает процедуру получения и предоставление услуг и закрыла огромную кучу проблем. Также участники из этой группы отметили необходимость расставить приоритеты и предоставить возможность представителям бизнеса со всей Украины иметь доступ к объектам восстановления", - резюмировала Елена Шуляк.