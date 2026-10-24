Бізнес може заробляти на різниці цін на електроенергію завдяки батареям, - CEO D.Solutions
Системи зберігання енергії дозволяють українському бізнесу скорочувати витрати та отримувати додатковий дохід завдяки накопиченню електроенергії в години низьких цін та її використанню або продажу, коли вона дорожчає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтервʼю CEO D.Solutions Сергія Коваленка.
За його словами, системи зберігання енергії відкривають додаткові можливості для бізнесу. Зокрема, підприємства можуть накопичувати електроенергію в години низьких цін та використовувати її або продавати в періоди, коли вона дорожчає.
Коваленко наголосив, що економічна ефективність батарей залежить від вартості обладнання, коливань цін на електроенергію та правильного управління заряджанням і розряджанням.
На його думку, системи зберігання енергії відіграватимуть дедалі важливішу роль в українській енергетиці, допомагаючи споживачам ефективніше використовувати електроенергію та скорочувати витрати.
Раніше D.Solutions запустила у платформі YASNO Power безкоштовну функцію "Автопілот", яка допомагає зменшувати витрати на електроенергію та зберігати необхідний заряд домашньої батареї на випадок відключень.