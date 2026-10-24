Бизнес может зарабатывать на разнице цен на электроэнергию благодаря батареям, - CEO D.Solutions

Системы хранения энергии позволяют украинскому бизнесу сокращать затраты и получать дополнительный доход благодаря накоплению электроэнергии в часы низких цен и ее использованию или продаже, когда она дорожает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью CEO D.Solutions Сергея Коваленко.

По его словам, системы хранения энергии открывают дополнительные возможности для бизнеса. В частности, предприятия могут накапливать электроэнергию в часы низких цен и использовать ее или продавать в периоды, когда она дорожает.

Коваленко подчеркнул, что экономическая эффективность батарей зависит от стоимости оборудования, колебаний цен на электроэнергию и правильного управления заряжанием и разрядкой.

По его мнению, системы хранения энергии будут играть все более важную роль в украинской энергетике, помогая потребителям более эффективно использовать электроэнергию и сокращать расходы.