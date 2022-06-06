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Бизнес на мародерстве. Родственники оккупантов продают украденное в Украине имущество, - СБУ

Фото: в России продать награбленное в Украине имущество (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Родственники российских солдат создали бизнес на мародерстве. Они продают своим соотечественникам имущество и технику, которую оккупанты вывезли из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

В очередном перехваченном телефонном разговоре женщина рассказала мужчине-оккупанту, что продает краденое украинское имущество. В России даже организовали "логистические центры", куда доставляют награбленное.

"Вчера Вовина жена микроволновую печь забрала, вентилятор, кофемолку, мультиварку...", - сказала она.

Однако "бизнес" идет не очень удачно, поскольку родственники оккупантов воруют вещи друг у друга. Поэтому женщина просит мужчину "разобраться".

"Очевидно, таким образом спешат набрать для себя и своих потомков. Потому что учитывая санкции все эти товары скоро снова станут предметом роскоши в России", - отметили в СБУ.

Напомним, в перехваченном разговоре российский солдат признался, что украл из дома сувенирные магнитики.

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