Бизнес на мародерстве. Родственники оккупантов продают украденное в Украине имущество, - СБУ
Родственники российских солдат создали бизнес на мародерстве. Они продают своим соотечественникам имущество и технику, которую оккупанты вывезли из Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
В очередном перехваченном телефонном разговоре женщина рассказала мужчине-оккупанту, что продает краденое украинское имущество. В России даже организовали "логистические центры", куда доставляют награбленное.
"Вчера Вовина жена микроволновую печь забрала, вентилятор, кофемолку, мультиварку...", - сказала она.
Однако "бизнес" идет не очень удачно, поскольку родственники оккупантов воруют вещи друг у друга. Поэтому женщина просит мужчину "разобраться".
"Очевидно, таким образом спешат набрать для себя и своих потомков. Потому что учитывая санкции все эти товары скоро снова станут предметом роскоши в России", - отметили в СБУ.
Напомним, в перехваченном разговоре российский солдат признался, что украл из дома сувенирные магнитики.
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