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Бізнес на мародерстві. Родичі окупантів продають вкрадене в Україні майно, - СБУ

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Росія, Понеділок 06 червня 2022 12:38
Бізнес на мародерстві. Родичі окупантів продають вкрадене в Україні майно, - СБУ Фото: в Росії продать награбоване в Україні майно (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Родичі російських солдатів створили бізнес на мародерстві. Вони продають своїм співвітчизникам майно і техніку, яку окупанти вивезли з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

В черговій перехопленій телефонній розмові жінка розповіла чоловіку-окупанту, що продає крадене українське майно. В Росії навіть організували "логістичні центри", куди доставляють награбоване.

"Вчора Вовина дружина мікрохвильову піч забрала, вентилятор, кавомолку, мультиварку…", - сказала вона.

Проте "бізнес" йде не дуже вдало, оскільки родичі окупантів крадуть речі один в одного. Тому жінка просить чоловіка "розібратися".

"Вочевидь, у такий спосіб поспішають набрати для себе і своїх нащадків. Бо з огляду на санкції усі ці товари скоро знову стануть предметом розкоші в Росії", - зазначили в СБУ.

Нагадаємо, в перехопленій розмові російський солдат зізнався, що вкрав з будинку сувенірні магнітики.

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