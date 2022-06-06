Бізнес на мародерстві. Родичі окупантів продають вкрадене в Україні майно, - СБУ

Родичі російських солдатів створили бізнес на мародерстві. Вони продають своїм співвітчизникам майно і техніку, яку окупанти вивезли з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

В черговій перехопленій телефонній розмові жінка розповіла чоловіку-окупанту, що продає крадене українське майно. В Росії навіть організували "логістичні центри", куди доставляють награбоване.

"Вчора Вовина дружина мікрохвильову піч забрала, вентилятор, кавомолку, мультиварку…", - сказала вона.

Проте "бізнес" йде не дуже вдало, оскільки родичі окупантів крадуть речі один в одного. Тому жінка просить чоловіка "розібратися".

"Вочевидь, у такий спосіб поспішають набрати для себе і своїх нащадків. Бо з огляду на санкції усі ці товари скоро знову стануть предметом розкоші в Росії", - зазначили в СБУ.