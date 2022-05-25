Бизнес на крови: какие украинские компании продолжают работать в РФ и Беларуси

Так, в статье отмечается, что частный бизнес обеспечил в 2021 году объем экспорта из Украины в Россию в $4 млрд. Это не столько тяжелое машиностроение и сырье, сколько предоставление современных онлайн-услуг и производство водки.

Одним из громких стал также скандал вокруг букмекерской компании Parimatch, которая продолжает открыто работать в беларуси. Букмекер принимает ставки на официальном сайте pm.by, в мобильной версии, в приложениях для iOS и Android и в наземных пунктах приема ставок, имеет отделения в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве.

В россии Parimatch формально отозвал франшизу на использование своего бренда, которым владеет ООО "Бетринг". Но при этом продолжила работу под новым брендом Paribet. Все сервисы, в числе которых заключение пари, и суммы на счетах сохранены на новой платформе, где пользователи снова могут делать ставки с 30 марта.

В компании также сообщают, что игроки могут восстановить свою старую учетную запись по номеру мобильного телефона или открыть новую. Для новых игроков букмекер предлагает бонус в 1 000 рублей.

Также у Paribet сохранились все спонсорские контракты - среди них, в частности: футбольные клубы "Ахмат", "Химки", "Нижний Новгород", российские спортивные федерации, хоккейные турниры и многое другое.

В свою очередь, политологи рекомендуют власти принять меры, чтобы украинский бизнес не мог комфортно функционировать в России, уплачивая там налоги, за счет которых финансируется кровавая агрессия против Украины.

По информации издания, волна общественного возмущения деятельностью Parimatch в России и беларуси заставит власть объявить войну бизнес-коллаборантам и принять к ним более жесткие меры, чем дополнительные налоги, о которых говорил глава парламентского комитета Даниил Гетьманцев.

Напомним, согласно исследованию YouControl, по состоянию на декабрь 2021 года 273 украинских юрлиц имели долю в российском бизнесе, причем треть из них зарегистрированы в Киеве. Но украинский след в учредительных документах не является доказанным фактом наличия реального бизнеса на территории РФ.