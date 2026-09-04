Бізнес-конференція LFM 2026 в Києві: що відомо

Цьогорічна конференція пропонує подивитися на агробізнес без звичних шаблонів: як перебудувати бізнес-моделі, зберегти ефективність в умовах глобальних змін, адаптуватися до євроінтеграції та підготуватися до світу, де штучний інтелект і автономні технології стають частиною операційної реальності.

Організатори обіцяють учасникам 8+ годин управлінського інтенсиву й нетворкінгу, формат максимальної взаємодії, практичні інсайти та обговорення ключових питань. Класичні панельні дискусії поступаються місцем відкритому діалогу, де учасники зможуть ставити запитання, аргументувати власну позицію та впливати на напрямок розмови.

Програма конференції

Конференцію відкриють Тарас Висоцький, міністр економіки, довкілля та сільського господарства України, та Микола Мазаний, генеральний директор CNH Industrial в Україні.

Цьогорічна програма складається з чотирьох тематичних блоків, кожен із яких розкриває окремий аспект трансформації агробізнесу:

1. Стратегічний горизонт українського агробізнесу

Звичні бізнес-моделі більше не гарантують результату, а зовнішні фактори – від логістичних обмежень і кліматичних ризиків до змін світових ринків – змушують компанії переглядати підходи до масштабування та управління. У цьому блоці говоритимемо про те, де проходить точка зламу та як бізнесу зберігати стійкість у новій реальності.

Відвідувачів чекають:

Презентації "Точка зламу: коли модель перестала працювати" від Алекса Ліссітси, президента УКАБ, голови ради директорів ІМК.

Дискусії "Агроекспорт під тиском: логістика, трейдинг та витривалість бізнесу".

Учасники:

Олександр Перцовський, голова правління АТ "Укрзалізниця";

Семен Синяков, директор департаменту по роботі з підприємствами агропромислового комплексу та операторів ринку нафтопродуктів банку "Південний";

Михайло Бно-Айріян, віце-президент з питань розвитку міжнародних відносин МХП;

Євген Осипов, генеральний директор Kernel.

2. Win-win чи шокова терапія? Як членство України змінить стійкість ЄС

Євроінтеграція створює для українського агробізнесу нові правила, стандарти та можливості. Яким буде вплив розширення на європейську економіку та, як аграрному бізнесу адаптуватися до вимог Green Deal без втрати ефективності?

Відповіді на ці питання ви отримаєте під час:

Презентації "Драгі, Летта й Україна: як розширити ЄС і не розвалити його економіку" від Олександри Авраменко, голови комітету з євроінтеграції УКАБ.

Дискусії "Green Deal без збитків: як зберегти ефективність агробізнесу в умовах євроінтеграції?"

3. Демонтаж архітектури. Чи готовий бізнес довіритися процесам, які людина не здатна зрозуміти?

Агробізнес входить у період, коли автоматизація, штучний інтелект та автономні технології змінюють саму логіку організації виробництва. У цьому блоці - про цифри, продуктивність, дефіцит людей і майбутнє автономного підприємства:

Презентація "Великий агробізнес у цифрах: результати 2025 та перші тренди сезону 2026" від Оксани Бобрової, керівниці напряму Benchmarking Agrohub;

Презентація "Аграрна сингулярність: модель автономного підприємства в 2036 році" від Олега Хоменка, генерального директора УКАБ;

Дискусія "Агрономія без агрономів, а логістика без логістів: повна автоматизація операційки та народження нових процесів".

Спікери дискусії

Богдан Кривіцький, операційний директор ІМК;

Дмитро Скорняков, генеральний директор HarvEast;

Олександр Вержиховський, генеральний директор ІМК;

Олег Заплетнюк, генеральний директор "ТАС Агро";

Олексій Стеценко, комерційний директор бізнесу ЗЗР Syngenta;

Олег Зубченко, голова та член наглядових рад, експерт зі стратегії й операційної трансформації, викладач KSE GBS, віце президент ABPMP Ukraine;

Сергій Кравчук, генеральний директор "Галс Агро".

4. Останній рекрутер. Коли ШІ перестане грати роль помічника?

Штучний інтелект уже змінює не лише окремі процеси, а й сам ринок праці. Фінальний блок конференції про професії майбутнього, трансформацію освіти та те, як бізнесу готуватися до нової реальності.

Ця частина конференції охопить:

Презентацію "Crash-тест ринку праці: глобальне дослідження професій під загрозою ліквідації" від Олени Бойченко, партнерки департаменту консалтингу "Делойт" в Україні.

Дискусію "Смерть академізму: університети програють війну за знання персональним ШІ-менторам?", яку модеруватиме Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки, професор Піттсбурзького університету, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 2019-2020 рр.

Разом із Ігорем Коваленком, ректором Сумського національного аграрного університету, Наталією Теряхіною, директоркою з персоналу "Кернел", Дмитром Завгороднім, заступником Міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, Ольгою Трофімцевою, керівницею проєкту Німецько-український агрополітичний діалог, вони обговорять, як штучний інтелект змінює підходи до навчання, підготовки кадрів та розвитку людського капіталу.

Програма конференції LFM 2026 (фото: прес-служба)

Умови участі та реєстрація

З огляду на безпековий фактор точне місце проведення буде повідомлено зареєстрованим учасникам.

Деталі та реєстрація доступні за посиланням.