Бізнес-конференція LFM 2026 в Києві: що відомо

Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" та агенція UCABevent представили програму LFM 2026 - XVII Міжнародної конференції "Ефективне управління агрокомпаніями", яка відбудеться 8 вересня в Києві.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-реліз.
Цьогорічна конференція пропонує подивитися на агробізнес без звичних шаблонів: як перебудувати бізнес-моделі, зберегти ефективність в умовах глобальних змін, адаптуватися до євроінтеграції та підготуватися до світу, де штучний інтелект і автономні технології стають частиною операційної реальності.
Організатори обіцяють учасникам 8+ годин управлінського інтенсиву й нетворкінгу, формат максимальної взаємодії, практичні інсайти та обговорення ключових питань. Класичні панельні дискусії поступаються місцем відкритому діалогу, де учасники зможуть ставити запитання, аргументувати власну позицію та впливати на напрямок розмови.
Конференцію відкриють Тарас Висоцький, міністр економіки, довкілля та сільського господарства України, та Микола Мазаний, генеральний директор CNH Industrial в Україні.
Цьогорічна програма складається з чотирьох тематичних блоків, кожен із яких розкриває окремий аспект трансформації агробізнесу:
1. Стратегічний горизонт українського агробізнесу
Звичні бізнес-моделі більше не гарантують результату, а зовнішні фактори – від логістичних обмежень і кліматичних ризиків до змін світових ринків – змушують компанії переглядати підходи до масштабування та управління. У цьому блоці говоритимемо про те, де проходить точка зламу та як бізнесу зберігати стійкість у новій реальності.
Відвідувачів чекають:
Учасники:
2. Win-win чи шокова терапія? Як членство України змінить стійкість ЄС
Євроінтеграція створює для українського агробізнесу нові правила, стандарти та можливості. Яким буде вплив розширення на європейську економіку та, як аграрному бізнесу адаптуватися до вимог Green Deal без втрати ефективності?
Відповіді на ці питання ви отримаєте під час:
3. Демонтаж архітектури. Чи готовий бізнес довіритися процесам, які людина не здатна зрозуміти?
Агробізнес входить у період, коли автоматизація, штучний інтелект та автономні технології змінюють саму логіку організації виробництва. У цьому блоці - про цифри, продуктивність, дефіцит людей і майбутнє автономного підприємства:
Спікери дискусії
4. Останній рекрутер. Коли ШІ перестане грати роль помічника?
Штучний інтелект уже змінює не лише окремі процеси, а й сам ринок праці. Фінальний блок конференції про професії майбутнього, трансформацію освіти та те, як бізнесу готуватися до нової реальності.
Ця частина конференції охопить:
Разом із Ігорем Коваленком, ректором Сумського національного аграрного університету, Наталією Теряхіною, директоркою з персоналу "Кернел", Дмитром Завгороднім, заступником Міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, Ольгою Трофімцевою, керівницею проєкту Німецько-український агрополітичний діалог, вони обговорять, як штучний інтелект змінює підходи до навчання, підготовки кадрів та розвитку людського капіталу.
Програма конференції LFM 2026 (фото: прес-служба)
З огляду на безпековий фактор точне місце проведення буде повідомлено зареєстрованим учасникам.
Деталі та реєстрація доступні за посиланням.
Нагадаємо, минулорічна конференція LFM 2025 проходила 4 вересня. На заході будуть присутні топменеджери провідних агрокомпаній, інвестори, експерти галузі та власники інноваційних стартапів в сфері аграрно-промислового комплексу.