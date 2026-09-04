Бизнес-конференция LFM 2026 в Киеве: что известно

Конференция в этом году предлагает посмотреть на агробизнес без привычных шаблонов: как перестроить бизнес-модели, сохранить эффективность в условиях глобальных изменений, адаптироваться к евроинтеграции и подготовиться к миру, где искусственный интеллект и автономные технологии становятся частью операционной реальности.

Организаторы обещают участникам 8+ часов управленческого интенсивности и нетворкинга, формат максимального взаимодействия, практические инсайты и обсуждение ключевых вопросов. Классические панельные дискуссии уступают место открытому диалогу, где участники смогут задавать вопросы, аргументировать собственную позицию и влиять на направление разговора.

Программа конференции

Конференцию откроют Тарас Высоцкий, министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины и Николай Мазаный, генеральный директор CNH Industrial в Украине.

Нынешняя программа состоит из четырех тематических блоков, каждый из которых раскрывает отдельный аспект трансформации агробизнеса:

1. Стратегический горизонт украинского агробизнеса

Привычные бизнес-модели больше не гарантируют результат, а внешние факторы – от логистических ограничений и климатических рисков до изменений мировых рынков – заставляют компании пересматривать подходы к масштабированию и управлению. В этом блоке будем говорить о том, где проходит точка излома и как бизнесу сохранять устойчивость в новой реальности.

Посетителей ждут:

Презентации "Точка слома: когда модель перестала работать" от Алекса Лисситсы, президента УКАБ, главы совета директоров ИМК.

Дискуссии "Агроэкспорт под давлением: логистика, трейдинг и выносливость бизнеса".

Участники:

Александр Перцовский, глава правления АО "Укрзализныця";

Семен Синяков, директор департамента по работе с предприятиями агропромышленного комплекса и операторов рынка нефтепродуктов банка "Южный";

Михаил Бно-Айриян, вице-президент по вопросам развития международных отношений МХП;

Евгений Осипов, генеральный директор Kernel.

2. Win-win или шоковая терапия? Как членство Украины изменит устойчивость ЕС

Евроинтеграция создает для украинского агробизнеса новые правила, стандарты и возможности. Каким будет влияние расширения на европейскую экономику и как аграрному бизнесу адаптироваться к требованиям Green Deal без потери эффективности?

Ответы на эти вопросы вы получите во время:

Презентации "Драги, Летта и Украина: как расширить ЕС и не развалить его экономику" от Александры Авраменко, главы комитета по евроинтеграции УКАБ.

Дискуссии "Green Deal без убытков: как сохранить эффективность агробизнеса в условиях евроинтеграции?"

3. Демонтаж архитектуры. Готов ли бизнес довериться процессам, которые человек не способен понять?

Агробизнес входит в период, когда автоматизация, искусственный интеллект и автономные технологии изменяют саму логику организации производства. В этом блоке - о цифрах, производительности, дефиците людей и будущем автономного предприятия:

Презентация "Большой агробизнес в цифрах: результаты 2025 и первые тренды сезона 2026" от Оксаны Бобровой, руководитель направления Benchmarking Agrohub;

Презентация "Аграрная сингулярность: модель автономного предприятия в 2036 году" от Олега Хоменко, генерального директора УКАБ;

Дискуссия "Агрономия без агрономов, а логистика без логистов: полная автоматизация операционки и рождение новых процессов".

Спикеры дискуссии

Богдан Кривицкий, операционный директор ИМК;

Дмитрий Скорняков, генеральный директор HarvEast;

Александр Вержиховский, генеральный директор ИМК;

Олег Заплетнюк, генеральный директор "ТАС Агро";

Алексей Стеценко, коммерческий директор бизнеса СЗР Syngenta;

Олег Зубченко, глава и член наблюдательных советов, эксперт по стратегии и операционной трансформации, преподаватель KSE GBS, вице-президент ABPMP Ukraine;

Сергей Кравчук, генеральный директор "Галс Агро".

4. Последний рекрутер. Когда АІ перестанет играть роль помощника?

Искусственный интеллект уже изменяет не только отдельные процессы, но и сам рынок труда. Финальный блок конференции о профессиях будущего, трансформации образования и о том, как бизнесу готовиться к новой реальности.

Эта часть конференции охватит:

Презентацию "Crash-тест рынка труда: глобальное исследование профессий под угрозой ликвидации" от Елены Бойченко, партнер департамента консалтинга "Делойт" в Украине.

Дискуссию "Смерть академизма: университеты проиграют войну за знание персональным АІ-менторам?", которую будет модерировать Тимофей Милованов, президент Киевской школы экономики, профессор Питтсбургского университета, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства 2019-2020 гг.

Вместе с Игорем Коваленко, ректором Сумского национального аграрного университета, Наталией Теряхиной, директором по персоналу "Кернел", Дмитрием Завгородним, заместителем Министра образования и науки Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации, Ольгой Трофимцевой, руководительницей проекта Немецко-украинский к обучению, подготовке кадров и развитию человеческого капитала.

Программа конференции LFM 2026 (фото: пресс-служба)

Условия участия и регистрация

Учитывая фактор безопасности, точное место проведения будет сообщено зарегистрированным участникам.

Детали и регистрация доступны по ссылке.