ua en ru
Вт, 25 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес

Бізнес-конференція "Ефективне управління агрокомпаніями": програма та спікери LFM 2026

09:00 25.08.2026 Вт
2 хв
promo
Учасники обговорять майбутнє агробізнесу та чому класичні бізнес-моделі більше не працюють
aimg Анна Березіна
Бізнес-конференція "Ефективне управління агрокомпаніями": програма та спікери LFM 2026 Конференція LFM 2026 (фото: пресслужба заходу)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

8 вересня в Києві відбудеться XVII Міжнародної конференції "Ефективне управління агрокомпаніями" (LFM). На заході будуть присутні провідні українські СЕО, власники, інвестори та інноватори агробізнесів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу організаторів - "Український клуб аграрного бізнесу" та агенцію UCABevent.

Деталі бізнес-конференції

Цьогорічна подія присвячена тесту на "людяність" бізнесу, викликам аграрної сингулярності, цифровізації, нестабільності експортних шляхів і повному переосмисленню застарілих управлінських підходів.

"Це не про класичні бізнес-моделі - вони мертві. Попереду - аграрна сингулярність 2036 року: агрономія без агрономів, логістика без логістів, HR, який ліквідовано персональними ШІ-менторами. Людина досі керує бізнесом - чи лише спостерігає за його рішеннями?", - анонсують організатори.

Участь в LFM 2026 - це:

  • Управлінський консиліум: жорсткі та збалансовані рішення від лідерів ринку для світу, де алгоритми стають бізнес-партнерами.

  • Технологічний апгрейд: дієві підходи до цифровізації, впровадження ШІ та створення інноваційних моделей управління агробізнесом.

  • Щирі розмови про перемоги та поразки під час "операційного демонтажу" застарілих процесів.

  • Формат максимальної взаємодії: беріть мікрофон прямо із залу і доводьте, чому людський інтелект ще чогось вартий.

  • 8+ годин управлінського інтенсиву й нетворкінгу: натхнення, професійне вдосконалення та живе спілкування в середовищі однодумців.

Головні теми

Програма конференції та 8+ годин управлінського інтенсиву зосередяться навколо 4 ключових питань:

1. Точка зламу: коли модель перестала працювати.

2. Агроекспорт під тиском: логістика, трейдинг та витривалість бізнесу.

3. Демонтаж архітектури: чи готовий бізнес довіритися процесам, які людина не здатна зрозуміти?

4. Win-Win чи шокова терапія? Як членство України змінить стійкість ЄС.

Бізнес-конференція &quot;Ефективне управління агрокомпаніями&quot;: програма та спікери LFM 2026LFM 2026 змінить формат аграрних івентів (фото: пресслужба заходу)

Сіпкери LFM 2026 та новий формат дискусії

Серед спікерів та лідерів думок:

  • Алекс Ліссітса, президент УКАБ, голова ради директорів ІМК;

  • Тимофій Милованов, президент KSE, професор Піттсбурзького університету;

  • Олег Заплетнюк, генеральний директор ТАС Агро;

  • Олексій Стеценко, комерційний директор бізнесу ЗЗР Syngenta;

  • Олександр Вержиховський, генеральний директор ІМК;

  • Наталія Теряхіна, директорка з персоналу Кернел.

А також вперше в історії українських аграрних івентів - LFM 2026 відмовляється від класичних панельних дискусій.

Готуйтеся до нового формату, де зал визначатиме напрямок розмови: відкритий мікрофон, драйвери дискусії серед учасників, незручні запитання, аргументи й заперечення без сценарію.

Умови участі та реєстрація

З огляду на безпековий фактор точне місце проведення буде повідомлено зареєстрованим учасникам.

Реєстрація доступна за посиланням.

Нагадаємо, уряд ухвалив рішення з екстреного пакету підтримки українських аграріїв через російський терор у Чорному морі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
аграрії Бізнес
Новини
Радбез ООН: США звернулись до РФ та України із закликом повернутися за стіл переговорів
Радбез ООН: США звернулись до РФ та України із закликом повернутися за стіл переговорів
Аналітика
Ракети на РФ та "чисте" Чорне море: ТОП-5 зброї Незалежності, яка зробила це можливим
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Ракети на РФ та "чисте" Чорне море: ТОП-5 зброї Незалежності, яка зробила це можливим