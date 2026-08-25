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Бизнес-конференция "Эффективное управление агрокомпаниями": программа и спикеры LFM 2026

09:00 25.08.2026 Вт
2 мин
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Участники обсудят будущее агробизнеса и почему классические бизнес-модели больше не работают
aimg Анна Березина
Бизнес-конференция "Эффективное управление агрокомпаниями": программа и спикеры LFM 2026 Конференция LFM 2026 (фото: пресс-служба мероприятия)
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8 сентября в Киеве состоится XVII Международная конференция "Эффективное управление агрокомпаниями" (LFM). На мероприятии будут присутствовать ведущие украинские СЕО, владельцы, инвесторы и инноваторы агробизнесов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу организаторов - "Украинский клуб аграрного бизнеса" и агентство UCABevent.

Детали бизнес-конференции

Событие этого года посвящено тесту на "человечность" бизнеса, вызовам аграрной сингулярности, цифровизации, нестабильности экспортных путей и полному переосмыслению устаревших управленческих подходов.

"Это не о классических бизнес-моделях - они мертвы. Впереди - аграрная сингулярность 2036: агрономия без агрономов, логистика без логистов, HR, который ликвидирован персональными ИИ-менторами. Человек до сих пор управляет бизнесом - или только наблюдает за его решениями?", - анонсируют организаторы.

Участие в LFM 2026 - это:

  • Управленческий консилиум: жесткие и сбалансированные решения от лидеров рынка мира, где алгоритмы становятся бизнес-партнерами.
  • Технологический апгрейд: действенные подходы к цифровизации, внедрению ИИ и созданию инновационных моделей управления агробизнесом.
  • Искренние разговоры о победах и поражениях во время "операционного демонтажа" устаревших процессов.
  • Формат максимального взаимодействия: берите микрофон прямо из зала и доказывайте, почему человеческий интеллект еще чего-то стоит.
  • 8+ часов управленческого интенсива и нетворкинга: вдохновение, профессиональное усовершенствование и живое общение в среде единомышленников.

Главные темы

Программа конференции и 8+ часов управленческого интенсивного сосредоточятся вокруг 4 ключевых вопросов:

1. Точка излома: когда модель перестала работать.

2. Агроэкспорт под давлением: логистика, трейдинг и выносливость бизнеса.

3. Демонтаж архитектуры: готов ли бизнес довериться процессам, которые человек не способен понять?

4. Win-Win или шоковая терапия? Как членство Украины изменит устойчивость ЕС.

Бизнес-конференция &quot;Эффективное управление агрокомпаниями&quot;: программа и спикеры LFM 2026LFM 2026 изменит формат аграрных ивентов (фото: пресс-служба мероприятия)

Спикеры LFM 2026 и новый формат дискуссии

Среди спикеров и лидеров мнений:

  • Алекс Лисситса, президент УКАБ, председатель совета директоров ИМК;
  • Тимофей Милованов, президент KSE, профессор Питтсбургского университета;
  • Олег Заплетнюк, генеральный директор ТАС Агро;
  • Алексей Стеценко, коммерческий директор бизнеса СЗР Syngenta;
  • Александр Вержиховский, генеральный директор ИМК;
  • Наталья Теряхина, директор по персоналу Кернел.

А также впервые в истории украинских аграрных ивентов - LFM 2026 отказывается от классических панельных дискуссий.

Готовьтесь к новому формату, где зал будет определять направление разговора: открытый микрофон, драйверы дискуссии среди участников, неудобные вопросы, аргументы и возражения без сценария.

Условия участия и регистрация

Учитывая фактор безопасности, точное место проведения будет сообщено зарегистрированным участникам.

Регистрация доступна по ссылке.

Напомним, правительство приняло решение из экстренного пакета поддержки украинских аграриев из-за российского террора в Черном море.

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