На бизнес-форуме в Берлине ДТЭК представил видение энергетической трансформации Украины

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко заявил о необходимости более тесного международного сотрудничества в таких сферах, как "зеленая" энергетика, технологические инновации и чистый водород, как ключевых для достижения целей в борьбе с изменением климата.

Об этом он заявил во время IV немецко-украинского бизнес-форума в Берлине, передает пресс-служба.

Как отмечают в компании, форум стал важной площадкой для укрепления сотрудничества между Украиной и Германией, в частности, в энергетическом секторе.

Мероприятие открывали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

В рамках форума международные эксперты, чиновники и бизнес-лидеры обсудили ключевые приоритеты Энергетического партнерства, такие как интеграция энергетических рынков Украины в ЕNTSO-E, повышение уровня энергетической безопасности, декарбонизации экономики, обмен инновациями в энергетических технологиях и реализация совместных проектов в сферах развития "зеленой" энергетики, диджитализация энергетической инфраструктуры и создание современной энергетической системы.

В дискуссионной панели "Современные решения в сфере энергетики и Green Deal", посвященной внедрению новых технологий и поиску бизнес-моделей на пути декарбонизации экономик и достижения климатических целей ЕС и Украиной, принял участие генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

"В 2020 году ДТЭК представил новую стратегию ДТЭК 2030, которая четко определяет нашу цель - достижение климатической нейтральности к 2040 году. Для реализации такой амбициозной цели мы используем возможности партнерства и международного сотрудничества, внедряем инновации и новейшие высокотехнологичные пилотные проекты, которые будут трансформировать энергетический сектор Украины в целом в соответствии с планами Green Deal", - отметил Максим Тимченко, генеральный директор ДТЭК.