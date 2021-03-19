На бізнес-форумі в Берліні ДТЕК презентував бачення енергетичної трансформації України

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко виступив заявив про необхідність більш тісної міжнародної співпраці у таких сферах, як зелена енергетика, технологічні інновації та чистий водень, як ключових для досягнення цілей у боротьбі зі зміною клімату.

Про це він заявив на IV німецько-українському бізнес-форумі в Берліні, передає прес-служба.

Як зазначають в компанії, форум став важливим майданчиком для зміцнення співпраці між Україною і Німеччиною, зокрема, в енергетичному секторі. Захід відкривали прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель.

У рамках форуму міжнародні експерти, урядовці та бізнес-лідери обговорили ключові пріоритети Енергетичного партнерства, такі як інтеграція енергетичних ринків України до ЕNTSO-E, підвищення рівня енергетичної безпеки, декарбонізації економіки, обмін інноваціями в енергетичних технологіях та реалізація спільних проєктів у сферах розвитку "зеленої" енергетики, диджиталізація енергетичної інфраструктури та створення сучасної енергетичної системи.

У дискусійній панелі "Сучасні рішення у сфері енергетики та Green Deal", що була присвячена впровадженню нових технологій та пошуку бізнес-моделей на шляху декарбонізації економік та досягнення кліматичних цілей ЄС та України, взяв участь генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

"У 2020 році ДТЕК презентував Нову Стратегію ДТЕК 2030, яка чітко визначає нашу мету, – досягнення кліматичної нейтральності до 2040 року. Для реалізації такої амбітної цілі ми використовуємо можливості партнерства та міжнародної співпраці, впроваджуємо інновації та новітні високотехнологічні пілотні проєкти, які трансформуватимуть енергетичний сектор України загалом відповідно до планів Green Deal", - генеральний директор ДТЕК.

