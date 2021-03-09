ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Бизнес и эксперты рассказали о трендах финтеха в 2021 году

Новина українською → Киев, Вторник 09 марта 2021 11:51
Бизнес и эксперты рассказали о трендах финтеха в 2021 году Фото: во время обсуждения трендов финтеха (пресс-служба)
Автор: РБК-Украина

Популярность безналичных платежей, "умная" идентификация, электронная коммерция в режиме реального времени, "покупай сейчас, плати позже", развитие новых способов отправки и приема платежей - эти тренды будут определять развитие украинского финтеха в 2021 году.

Об этом рассказали представители отрасли и эксперты во время пресс-завтрака "Небанковские платежные системы: новые возможности для клиентов", передает РБК-Украина.

Общая сумма продаж товаров и услуг через интернет в 2020 году выросла на 41%, составив 107 млрд грн. И восходящий тренд, по подсчетам представителей отрасли, будет продолжаться.

В то же время, отмечают эксперты, финтех-технологии и электронная коммерция в Украине демонстрировали высокий уровень роста и до пандемии COVID-19. Карантин катализировал процессы диджитализации и смартфонизации, и как следствие, дал новый импульс финтех-отрасли и e-commerce.

"Для нас 2020 год был годом роста и активного развития нашей компании. Мы стали международной платежной системой, получили сертификат безопасности PCI DSS и завершили ребрендинг. “Новапей” является частью группы компаний “Новая почта”, поэтому обслуживание потребностей ключевого бизнеса группы для нас продолжает оставаться в приоритете. В то же время мы активно развиваем и финансовые услуги, не связанные с доставкой. Это и денежные переводы по Украине и из-за рубежа, и интернет-эквайринг, и прием коммунальных платежей и тому подобное. В 2021 году мы планируем и дальше развиваться как финтех-компания и верим в cashless-будущее нашей страны", - рассказал СЕО компании "Новапей" Андрей Кривошапко.

По его словам, в 2020 году количество онлайн-оплат в системе "Новапей" выросло в три раза по сравнению с предыдущим годом. Только через мобильное приложение "Новой почты" было проведено 14 миллионов оплат. При этом количество активных пользователей приложения выросло на 35%, составив 6,3 миллиона человек.

Кроме того, компания активно развивается в направлении cashless, введя интернет-эквайринг для игроков рынка электронной коммерции. Уже более 150 клиентов пользуются этой услугой.

Также компания предложила физическим лицам услугу автоматического списания средств с карты. За три месяца с момента введения этой услуги в платежной системе было осуществлено почти полмиллиона автоматических списаний.

Еще одна возможность для безопасного получения услуг, которая появилась в 2020 году, - верификация с помощью приложения "Дія" и ID-карты через POS-терминал Сбербанка. "Новапей" была одной из первых компаний, которая ввела эти услуги для своих клиентов. Сейчас 25% сделок в системе проводятся именно с помощью электронной верификации, время которой сократилось до 20 секунд.

Бизнес и эксперты рассказали о трендах финтеха в 2021 году

По словам директора по развитию бизнеса и технологий "Новапей" Алексея Рубана, в ближайшем будущем европейская банковская система так или иначе придет к Open Banking и Open API, сделав свои услуги более доступными для всех.

"В ближайшем будущем регуляторы, в частности в Украине, предложат правила и условия открытия финансовыми и государственными учреждениями интерфейсов для всех игроков экосистемы. Это приведет к тому, что конкуренция будет расти, а международные компании окажутся в выигрыше за счет использования платежных функций в своих бизнес-процессах или мессенджерах", - отметил Рубан.

Стоит отметить, что столь активное развитие новые финансовых технологий вызвало большой интерес и со стороны различных мошенников.

Согласно подсчетам Украинской межбанковской Ассоциации членов платежных систем ЕМА, средняя сумма мошеннической операции в Интернете в 2020 году составила 198 грн. При использовании методов социальной инженерии средняя сумма потерь была уже гораздо больше - 2400 грн.

Но еще большие проблемы возникали в случае похищения SIM-карты, это могло грозить потерей сразу 12,5 тысяч гривен.

Как уточнила заместитель директора ЕМА Олеся Данильченко, общий доход преступников благодаря использованию этих схем в 2020 году составил более 271 миллиона гривен.

Одним из способов минимизации рисков, отмечают эксперты, могут стать технологии "умной биометрической идентификации".

"Для идентификации можно использовать и отпечатки пальцев, и технологию распознавания лиц, голоса или даже смеха, который также непросто имитировать. Такие системы аутентификации уже широко используется в европейских банках, а вскоре будут использоваться банками, крупными торговыми сетями, государственными органами в Украине", - прогнозирует Алексей Рубан.

В целом же, вызванная пандемией коронавируса и карантинными ограничениями смена потребностей и привычек потребителей стимулировала массовую диджитализацию бизнеса. В первую очередь, это касается различных технологий, связанных со смартфонами, например оплаты через NFC, внедрения мобильных кошельков и т.д.

"Среди ключевых трендов, которые нас ждут в ближайшее время, - распространение новой технологии Tap to Phone, электронная коммерция в режиме реального времени, "покупай сейчас, плати позже" и дальнейшее развитие сети и способов приема платежей", - подчеркнула вице-президент, региональный менеджер Visa в Украине, Молдове и Беларуси Светлана Чирва.

Кроме того, в текущем году и далее будет развиваться тренд paperless. В 2020 году "Новапей" внедрила облачную фискализацию и электронные чеки, а в 2021-ом планирует вообще отказаться от бумажных чеков.

Напомним, по данным НБУ, компания "Новапей" в 2020 году заняла первое место на рынке денежных переводов среди небанковских финансовых учреждений с долей 46%. Согласно отчетности, в 2020 году 95 млн заказов компании было отправлено с использованием услуги наложенного платежа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Финансы технологии банки платежи
NEWS
Боевики девять раз нарушили "тишину" на Донбассе, потерь нет
Боевики девять раз нарушили "тишину" на Донбассе, потерь нет
DAILY
Железная рука СНБО. Чем опасны жесткие решения украинской власти
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Железная рука СНБО. Чем опасны жесткие решения украинской власти