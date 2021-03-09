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Бізнес та експерти розповіли про тренди фінтеху у 2021 році

Новость на русском → Київ, Вівторок 09 березня 2021 11:51
Бізнес та експерти розповіли про тренди фінтеху у 2021 році Фото: під час обговорення трендів фінтеху (прес-служба)
Автор: РБК-Україна

Популярність безготівкових платежів, "розумна" ідентифікація, електронна комерція в режимі реального часу, "купуй зараз, плати потім", розвиток нових способів відправки та прийому платежів - ці тренди будуть визначати розвиток українського фінтеху у 2021 році.

Про це розповіли представники галузі та експерти під час прес-сніданку "Небанківські платіжні системи: нові можливості для клієнтів", передає РБК-Україна.

Загальна сума продажів товарів і послуг через інтернет у 2020 році зросла на 41%, склавши 107 млрд грн. І висхідний тренд, за підрахунками представників галузі, буде продовжуватися.

Водночас експерти відзначають, що фінтех-технології та електронна комерція в Україні демонстрували високий рівень росту і до пандемії COVID-19. Карантин каталізував процеси діджиталізації й смартфонізації, і як наслідок, дав новий імпульс фінтех-галузі та e-commerce.

"Для нас 2020 рік був роком зростання та активного розвитку нашої компанії. Ми стали міжнародною платіжною системою, отримали сертифікат безпеки PCI DSS і завершили ребрендинг. "Новапей" є частиною групи компаній "Нова пошта", тому обслуговування потреб ключового бізнесу групи для нас продовжує залишатися в пріоритеті. Водночас ми активно розвиваємо і фінансові послуги, не пов'язані з доставкою. Це і грошові перекази по Україні та з-за кордону, інтернет-еквайрінг та прийом комунальних платежів тощо. У 2021 році ми плануємо і далі розвиватися як фінтех-компанія і віримо в cashless-майбутнє нашої країни", - розповів СЕО компанії "Новапей" Андрій Кривошапко.

За його словами, до 2020 року кількість онлайн-оплат в системі "Новапей" зросла втричі у порівнянні з попереднім роком. Тільки через мобільний додаток "Нової пошти" було проведено 14 мільйонів оплат. При цьому кількість активних користувачів програми зросла на 35%, склавши 6,3 мільйона осіб.

Крім того, компанія активно розвивається в напрямку cashless, ввівши інтернет-еквайринг для гравців ринку електронної комерції. Вже понад 150 клієнтів користуються цією послугою.

Також компанія запропонувала фізичним особам послугу автоматичного списання коштів з картки. За три місяці з моменту введення цієї послуги в платіжній системі було здійснено майже півмільйона автоматичних списань.

Ще одна можливість для безпечного отримання послуг, яка з'явилася у 2020 році, - верифікація за допомогою програми "Дія" та ID-картки через POS-термінал Ощадбанку. "Новапей" була однією з перших компаній, яка ввела ці послуги для своїх клієнтів. Зараз 25% угод в системі проводяться саме за допомогою електронної верифікації, час якої скоротився до 20 секунд.

Бізнес та експерти розповіли про тренди фінтеху у 2021 році

За словами директора з розвитку бізнесу та технологій "Новапей" Олексія Рубана, в найближчому майбутньому європейська банківська система так чи інакше прийде до Open Banking і Open API, зробивши свої послуги більш доступними для всіх.

"В найближчому майбутньому регулятори, зокрема в Україні, запропонують правила та умови відкриття фінансовими й державними установами інтерфейсів для всіх гравців екосистеми. Це призведе до того, що конкуренція буде зростати, а міжнародні компанії опиняться у виграші шляхом використання платіжних функцій у своїх бізнес-процесах або месенджерах", - зазначив Рубан.

Варто відзначити, що настільки активний розвиток нових фінансових технологій викликало великий інтерес і з боку різних шахраїв.

За підрахунками Української міжбанківської Асоціації членів платіжних систем ЕМА, середня сума шахрайської операції в Інтернеті у 2020 році склала 198 грн. При використанні методів соціальної інженерії середня сума втрат була вже набагато більше - 2400 грн.

Але ще великі проблеми виникали в разі викрадення SIM-карти, це могло загрожувати втратою відразу 12,5 тисяч гривень.

Як уточнила заступник директора ЕМА Олеся Данильченко, загальний дохід злочинців завдяки використанню цих схем у 2020 році склав понад 271 мільйона гривень.

Одним зі способів мінімізації ризиків, відзначають експерти, можуть стати технології "розумної біометричної ідентифікації".

"Для ідентифікації можна використовувати й відбитки пальців, і технологію розпізнавання осіб, голосу або навіть сміху, який також непросто імітувати. Такі системи аутентифікації вже широко використовується в європейських банках, а незабаром будуть використовуватися банками, великими торговельними мережами, державними органами в Україні", - прогнозує Олексій Рубан.

У цілому ж, викликана пандемією коронавірусу й карантинними обмеженнями зміна потреб і звичок споживачів стимулювала масову діджиталізацію бізнесу. В першу чергу, це стосується різних технологій, пов'язаних зі смартфонами, наприклад оплати через NFC, впровадження мобільних гаманців тощо.

"Серед ключових трендів, які нас чекають найближчим часом, - поширення нової технології Tap to Phone, електронна комерція в режимі реального часу, "купуй зараз, плати пізніше" і подальший розвиток мережі й способів прийому платежів", - підкреслила віце-президент, регіональний менеджер Visa в Україні, Молдові та Білорусі Світлана Чирва.

Крім того, в поточному році і далі буде розвиватися тренд paperless. У 2020 році "Новапей" впровадила хмарну фіскалізацію та електронні чеки, а у 2021-му планує взагалі відмовитися від паперових чеків.

Нагадаємо, за даними НБУ, компанія "Новапей" у 2020 році зайняла перше місце на ринку грошових переказів серед небанківських фінансових установ з часткою 46%. Відповідно до звітності, у 2020 році 95 млн замовлень компанії було відправлено з використанням послуги післяплати.

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