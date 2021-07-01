Бизнес-ассоциации призывают парламент к диалогу относительно ресурсного законопроекта

"Бизнес-сообщество, объединенное ЕБА, AmCham в Украине и СУП, глубоко обеспокоены данной новостью (намерением рассмотреть законопроект 1 июля, - ред.), ведь она означает, что ответственные органы государственной власти абсолютно не слышат бизнес и не хотят обращать внимание на какие комментарии и предложения", - указано в релизе.

Бизнес подчеркивает, что не раз обращался с письмами и заявлениями к народным депутатам и органам госвласти с просьбой воздержаться от голосования за законопроект 5600 и провести основательное обсуждение его с компаниями. Ассоциации указывают, что законопроект предлагает увеличить нагрузку на добросовестный бизнес и создает условия для усиления необоснованного давления на предпринимателей и компании, что сбивает страну с пути цивилизованного развития экономики.

"Бизнес-сообщество обращает внимание, что данная ситуация нарушает принципы справедливости, равенства и возможности долгосрочного планирования. А это недопустимо, если мы строим прогрессивную страну", - указали ассоциации, добавив, что вновь обращаются к парламентариям с просьбой не поддерживать указанный законопроект.

Ранее бизнес-ассоциации раскритиковали предлагаемые законопроектом изменения относительно администрирования налога на прибыль предприятий в части списания убытков, увеличения налоговой нагрузки путем пересмотра налоговых ставок и ряд других норм законопроекта.

Представители ассоциаций подчеркивали, что изменения налоговых ставок без соблюдения переходного периода нарушают принцип стабильности налогового законодательства.

Бизнес также раскритиковал ограничение права крупных налогоплательщиков на использование накопленных убытков прошлых лет, запрет выезда за пределы страны руководителям предприятий с налоговым долгом, сокращение предельных сроков регистрации плательщиками НДС налоговых накладных, уменьшение срока на включение налоговой накладной в состав налогового кредита.

При этом комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной рады рекомендовал принять законопроект 5600 в первом чтении.