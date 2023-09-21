Біженцям у Чехії. Якою буде допомога на добровільне повернення додому

Зміни до закону Lex Ukrajina, які уряд Чехії схвалив нещодавно, містять нове положення про допомогу українцям із добровільним поверненням додому. Запровадження програми стане відповіддю на такий запит серед біженців.
Якою буде допомога на повернення в свою країну та на кого вона поширюватиметься, РБК-Україна повідомляє з посиланням на proukrainu.blesk.cz.
У законі про допомогу українцям Lex Ukrajina 6 з’явився пункт про добровільне повернення – asistovaný dobrovolný návrat. Програму допомоги вирішили запровадити, щоб відреагувати на ситуацію, коли біженці хочуть повернутися в Україну попри війну, що триває.
"Ми хочемо запропонувати допомогу тим, хто, незважаючи на війну, хоче повернутися додому, наприклад, через сімейні обставини", – сказав очільник МВС Чехії Віт Ракушан.
Зазначається, що допомога не передбачатиме виплати готівки, але включатиме купівлю квитків та оплату житла перед від’їздом в окремих випадках.
Які будуть умови та коли запустять програму, уряд ще вирішуватиме.
Відомо, що умови отримання допомоги будуть такі:
Водночас у законі Lex Ukrajina 6 йдеться про продовження тимчасового захисту для українців до березня 2025 року.
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