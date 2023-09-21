Беженцам в Чехии. Какой будет помощь на добровольное возвращение домой

Изменения в закон Lex Ukrajina, одобренные недавно правительством Чехии, содержат новое положение о помощи украинцам с добровольным возвращением домой. Введение программы станет ответом на подобный запрос среди беженцев.
Какой будет помощь на возвращение в свою страну и на кого она будет распространяться, РБК-Украина сообщает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.
В законе о помощи украинцам Lex Ukrajina 6 появился пункт добровольного возвращения – asistovaný dobrovolný návrat. Программу помощи решили ввести, чтобы отреагировать на ситуацию, когда беженцы хотят вернуться в Украину, несмотря на продолжающуюся войну.
"Мы хотим предложить помощь тем, кто, несмотря на войну, хочет вернуться домой, например, по семейным обстоятельствам", – сказал глава МВД Чехии Вит Ракушан.
Отмечается, что помощь не будет предусматривать выплаты наличных, но будет включать покупку билетов и оплату жилья перед отъездом в отдельных случаях.
Какие будут условия и когда запустят программу, правительство будет еще решать.
Известно, что условия получения помощи будут следующие:
В то же время в законе Lex Ukrajina 6 говорится о продлении временной защиты для украинцев до марта 2025 года.
Напомним, мы писали, какие доходы нужно указывать беженцам для получения выплат в Чехии.
Также мы рассказывали, как можно восстановить временную защиту в Чехии после выезда из страны.
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