Беженцам в Чехии. Какой будет помощь на добровольное возвращение домой

В законе о помощи украинцам Lex Ukrajina 6 появился пункт добровольного возвращения – asistovaný dobrovolný návrat. Программу помощи решили ввести, чтобы отреагировать на ситуацию, когда беженцы хотят вернуться в Украину, несмотря на продолжающуюся войну.

"Мы хотим предложить помощь тем, кто, несмотря на войну, хочет вернуться домой, например, по семейным обстоятельствам", – сказал глава МВД Чехии Вит Ракушан.

Отмечается, что помощь не будет предусматривать выплаты наличных, но будет включать покупку билетов и оплату жилья перед отъездом в отдельных случаях.

Какие будут условия и когда запустят программу, правительство будет еще решать.

Известно, что условия получения помощи будут следующие:

оплата отдельных расходов по возврату в Украину и необходимое консультирование. Максимальный размер помощи определит правительство;

получить помощь можно будет один раз;

заявку можно будет подать не позднее 3 месяцев до прекращения временной или международной защиты;

помощь будет распространяться также на украинцев, имеющих международную защиту в Чехии в связи с российским вторжением в 2014 году.

В то же время в законе Lex Ukrajina 6 говорится о продлении временной защиты для украинцев до марта 2025 года.