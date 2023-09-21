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Беженцам в Чехии. Какой будет помощь на добровольное возвращение домой

Фото: Украинские беженцы в Чехии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Изменения в закон Lex Ukrajina, одобренные недавно правительством Чехии, содержат новое положение о помощи украинцам с добровольным возвращением домой. Введение программы станет ответом на подобный запрос среди беженцев.

Какой будет помощь на возвращение в свою страну и на кого она будет распространяться, РБК-Украина сообщает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

В законе о помощи украинцам Lex Ukrajina 6 появился пункт добровольного возвращения – asistovaný dobrovolný návrat. Программу помощи решили ввести, чтобы отреагировать на ситуацию, когда беженцы хотят вернуться в Украину, несмотря на продолжающуюся войну.

"Мы хотим предложить помощь тем, кто, несмотря на войну, хочет вернуться домой, например, по семейным обстоятельствам", – сказал глава МВД Чехии Вит Ракушан.

Отмечается, что помощь не будет предусматривать выплаты наличных, но будет включать покупку билетов и оплату жилья перед отъездом в отдельных случаях.

Какие будут условия и когда запустят программу, правительство будет еще решать.

Известно, что условия получения помощи будут следующие:

  • оплата отдельных расходов по возврату в Украину и необходимое консультирование. Максимальный размер помощи определит правительство;
  • получить помощь можно будет один раз;
  • заявку можно будет подать не позднее 3 месяцев до прекращения временной или международной защиты;
  • помощь будет распространяться также на украинцев, имеющих международную защиту в Чехии в связи с российским вторжением в 2014 году.

В то же время в законе Lex Ukrajina 6 говорится о продлении временной защиты для украинцев до марта 2025 года.

Напомним, мы писали, какие доходы нужно указывать беженцам для получения выплат в Чехии.

Также мы рассказывали, как можно восстановить временную защиту в Чехии после выезда из страны.

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