Біженців з України прийматимуть по-новому? Що може змінитись у Швейцарії та для кого

Що може змінитись для українців у Швейцарії

Згідно з інформацією видання, у майбутньому Швейцарія, ймовірно, наслідуватиме так звану "норвезьку" модель для надання українським біженцям статусу захисту S.

Йдеться про те, що територію України розділять на умовно:

"безпечні" зони;

"небезпечні" зони.

"Безпечні" й "небезпечні" регіони України за "норвезькою" моделлю (карта: srf.ch/The Norwegian Directorate of Immigration)

Виходячи з практики Норвегії, до "небезпечних" зон було віднесено: місто Київ, Чернігівську, Сумську, Харківську, Луганську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Одеську й Херсонську області, а також тимчасово окупований Крим.

У SRF повідомляють, що Швейцарія, ймовірно, прийме саме таку класифікацію.

Водночас зміни можуть торкнутися "району навколо міста Києва".

"Норвегія класифікує як "небезпечну" лише міську територію, тоді як Швейцарія може класифікувати як "небезпечну" більшу територію", - уточнили у виданні.

Отже, якщо такі зміни "запрацюють", тимчасовий захист (статус захисту S) надаватимуть лише тим українцям, які "востаннє проживали":

або на територіях, повністю або частково окупованих Росією;

або в регіонах з "більш-менш інтенсивними" бойовими діями.

"Федеральна рада незабаром ухвалить рішення з цього питання, як підтвердив Державний секретаріат з питань міграції Швейцарії (SEM)", - зауважили у SRF.

Повідомляється також, що зміни й обмеження мають торкнутись лише новоприбулих українців. Тобто тих громадян України, які вже отримали тимчасовий захист у Швейцарії, вони стосуватись не будуть.

Уточнюється водночас, що близько 36% українських біженців, які в'їхали до Швейцарії з липня 2022 року, проживали в умовно "безпечних" регіонах України (за норвезькими критеріями).

Регіони походження українських біженців у Швейцарії за норвезькими критеріями (інфографіка: srf.ch/SEM)