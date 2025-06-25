Беженцев из Украины будут принимать по-новому? Что может измениться в Швейцарии и для кого

Что может измениться для украинцев в Швейцарии

Согласно информации издания, в будущем Швейцария, вероятно, будет следовать так называемой "норвежской" модели для предоставления украинским беженцам статуса защиты S.

Речь идет о том, что территорию Украины разделят на условно:

"безопасные" зоны;

"опасные" зоны.

"Безопасные" и "опасные" регионы Украины по "норвежской" модели (карта: srf.ch/The Norwegian Directorate of Immigration)

Исходя из практики Норвегии, к "опасным" зонам были отнесены: город Киев, Черниговская, Сумская, Харьковская, Луганская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Николаевская, Одесская и Херсонская области, а также временно оккупированный Крым.

В SRF сообщают, что Швейцария, вероятно, примет именно такую классификацию.

В то же время изменения могут коснуться "района вокруг города Киева".

"Норвегия классифицирует как "опасную" только городскую территорию, тогда как Швейцария может классифицировать как "опасную" большую территорию", - уточнили в издании.

Следовательно, если такие изменения "заработают", временную защиту (статус защиты S) будут предоставлять только тем украинцам, которые "в последний раз проживали":

либо на территориях, полностью или частично оккупированных Россией;

либо в регионах с "более или менее интенсивными" боевыми действиями.

"Федеральный совет вскоре примет решение по этому вопросу, как подтвердил Государственный секретариат по вопросам миграции Швейцарии (SEM)", - отметили в SRF.

Сообщается также, что изменения и ограничения должны коснуться только новоприбывших украинцев. То есть тех граждан Украины, которые уже получили временную защиту в Швейцарии, они касаться не будут.

Уточняется в то же время, что около 36% украинских беженцев, которые въехали в Швейцарию с июля 2022 года, проживали в условно "безопасных" регионах Украины (по норвежским критериям).

Регионы происхождения украинских беженцев в Швейцарии по норвежским критериям (инфографика: srf.ch/SEM)