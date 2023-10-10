Біженці повернуться не всі: МВФ дав прогноз чисельності населення України

За оцінкою МВФ, готівкове населення України у 2021 році становило 41,0 млн осіб. У 2022 році воно скоротилося до 34,8 млн осіб, у 2023 році - до 33,2 млн осіб.

МВФ прогнозує таку чисельність населення:

2024 рік – 33,7 млн осіб

2025 рік – 34,7 млн осіб

2026 рік – 35,0 млн осіб

2027 рік – 35,9 млн осіб

2028 рік – 36,1 млн осіб.

Біженці з України

За даними ООН, наприкінці 2022 року 5,7 млн українців вихали до сусідніх країн, що створило найшвидшу кризу переміщення та одну з найбільших з часів Другої світової війни.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", більшість громадян України живуть у Європі у комфортних умовах. Найбільш комфортні умови мають українці, які мешкають у країні кілька років (89%). Хоча й ті, хто приїхав нещодавно, мають досить пристойні умови проживання (близько 80%).

При цьому українські біженці вважають, що загалом у Європі можливості кращі, ніж в Україні, особливо в доходах.