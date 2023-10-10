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Біженці повернуться не всі: МВФ дав прогноз чисельності населення України

Фото: населення України скоротилося до 33,2 млн осіб, але зростатиме (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародний валютний фонд прогнозує поступове повернення біженців до України вже 2024 року. Але повернуться з-за кордону не всі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на World Economic Outlook (жовтень 2023 року).

За оцінкою МВФ, готівкове населення України у 2021 році становило 41,0 млн осіб. У 2022 році воно скоротилося до 34,8 млн осіб, у 2023 році - до 33,2 млн осіб.

МВФ прогнозує таку чисельність населення:

  • 2024 рік – 33,7 млн осіб
  • 2025 рік – 34,7 млн осіб
  • 2026 рік – 35,0 млн осіб
  • 2027 рік – 35,9 млн осіб
  • 2028 рік – 36,1 млн осіб.

Біженці з України

За даними ООН, наприкінці 2022 року 5,7 млн українців вихали до сусідніх країн, що створило найшвидшу кризу переміщення та одну з найбільших з часів Другої світової війни.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", більшість громадян України живуть у Європі у комфортних умовах. Найбільш комфортні умови мають українці, які мешкають у країні кілька років (89%). Хоча й ті, хто приїхав нещодавно, мають досить пристойні умови проживання (близько 80%).

При цьому українські біженці вважають, що загалом у Європі можливості кращі, ніж в Україні, особливо в доходах.

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МВФ