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Не на користь України: біженці оцінили можливості в Європі

Україна, Середа 06 вересня 2023 10:26
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Не на користь України: біженці оцінили можливості в Європі Фото: біженці оцінили життя в Європі (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Українські біженці вважають, що в цілому в Європі можливості є кращими, ніж в Україні, особливо в доходах (87% краще в Європі, проти 3% краще в Україні).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Крім того, в Європі кращі умови у соціальній захищеності (75% проти 15%), захисті прав і свобод громадян (67% проти 19%), можливості комфортно жити (60% проти 26%), знайти роботу (54% проти 30%).

Не на користь України: біженці оцінили можливості в Європі

Як зазначать соціологи, доходи, очевидно, в Європі вищі і, навіть втративши тут в Україні більш кваліфіковану роботу, в Європі менш кваліфікована оплачується вище.

Досягти успіху, на думку опитаних, можна як в Європі (40%), так і в Україні (41%), але вести свій бізнес все ж таки дещо краще в Україні (45%), ніж в Європі (34%), що, вірогідно обумовлене кращим розумінням, як влаштований цей процес, як його розпочати і як розвивати в своїй країні.

Результати факторного аналізу дозволяють умовно розподілити можливості на 2 групи (фактори): 1) захист, і доходи; 2) досягнення та зайнятість. Комфорт стосується обох груп, хоча частіше він потрапляє у 1 групу. Європа однозначно виграє в захисті, хороші доходи - це теж своєрідний захист і можливість забезпечити собі більш комфортні умови проживання, і це є суттєвим аргументом, чому громадяни України обирають Європу.

В досягненнях та успіху не все так однозначно, бо бізнес вести можна і в Україні, так само як і досягти успіху, чим забезпечити собі у т.ч. і комфорт, а ось знайти роботу все ж таки кращі можливості в Європі. Хоча ті, хто роботу за кордоном ще не зміг знайти, оцінює, що можливість працевлаштування краща в Україні, зазначають соціологи.

Опитування проведено 4-11 липня 2023 року серед 2116 респондентів серед українців, які знайшли тимчасовий прихисток у країнах Європи після 24 лютого 2022 року. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,2%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", 85% громадян України живуть у Європі в комфортних умовах. Найбільш комфортні умови мають українці, які мешкають у країні кілька років (89%). Хоча й ті, хто приїхав нещодавно, мають досить пристойні умови проживання (близько 80%).

За даними ООН, наприкінці 2022 року 11,6 млн українців залишалися переміщеними особами, у тому числі 5,9 млн усередині своєї країни і 5,7 млн поїхали до сусідніх країн.

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