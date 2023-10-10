Беженцы вернутся не все: МВФ дал прогноз численности населения Украины

По оценке МВФ, наличное население Украины в 2021 году составляло 41,0 млн человек. В 2022 году оно сократилось до 34,8 млн человек, в 2023 году - до 33,2 млн человек.

МВФ прогнозирует такую численность населения:

2024 год - 33,7 млн человек

2025 год - 34,7 млн человек

2026 год - 35,0 млн человек

2027 год - 35,9 млн человек

2028 год - 36,1 млн человек.

Беженцы из Украины

По данным ООН, в конце 2022 года 5,7 млн украинцев ухали в соседние страны, что создало самый быстрый кризис перемещения и один из крупнейших со времен Второй мировой войны.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", большинство граждан Украины живут в Европе в комфортных условиях. Наиболее комфортные условия имеют украинцы, которые живут в стране несколько лет (89%). Хотя и приехавшие недавно имеют достаточно приличные условия проживания (около 80%).

При этом украинские беженцы считают, что в целом в Европе возможности лучше, чем в Украине, особенно в доходах.