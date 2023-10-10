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Беженцы вернутся не все: МВФ дал прогноз численности населения Украины

Фото: население Украины сократилось до 33,2 млн человек, но будет расти (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Международный валютный фонд прогнозирует постепенное возвращение беженцев в Украину уже в 2024 году. Но вернутся из-за границы не все.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на World Economic Outlook (октябрь 2023 года).

По оценке МВФ, наличное население Украины в 2021 году составляло 41,0 млн человек. В 2022 году оно сократилось до 34,8 млн человек, в 2023 году - до 33,2 млн человек.

МВФ прогнозирует такую численность населения:

  • 2024 год - 33,7 млн человек
  • 2025 год - 34,7 млн человек
  • 2026 год - 35,0 млн человек
  • 2027 год - 35,9 млн человек
  • 2028 год - 36,1 млн человек.

Беженцы из Украины

По данным ООН, в конце 2022 года 5,7 млн украинцев ухали в соседние страны, что создало самый быстрый кризис перемещения и один из крупнейших со времен Второй мировой войны.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", большинство граждан Украины живут в Европе в комфортных условиях. Наиболее комфортные условия имеют украинцы, которые живут в стране несколько лет (89%). Хотя и приехавшие недавно имеют достаточно приличные условия проживания (около 80%).

При этом украинские беженцы считают, что в целом в Европе возможности лучше, чем в Украине, особенно в доходах.

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МВФ