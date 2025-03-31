Куда переезжать украинцам в 2025: список стран, которые дают лучшие условия для беженцев

Выбор страны для переезда украинцев в статусе беженцев в 2025 году зависит от многих факторов, включая условия приема, доступность социальной помощи, возможности трудоустройства и интеграции.

РБК-Украина рассказывает о том, какие европейские страны продолжают оказывать поддержку украинским беженцам в 2025 году.

Германия

Германия остается одной из самых гостеприимных стран для украинских беженцев, предоставляя ежемесячную финансовую помощь Bürgergeld. Ее сумма зависит от статуса человека:

одинокие взрослые: 502 евро;

супруги: по 451 евро на каждого;

дети до 6 лет: 318 евро; 6-14 лет: 348 евро; 14-18 лет: 420 евро.

Важно отметить, что эта помощь предоставляется только безработным взрослым, в случае трудоустройства ее перестают выплачивать.

Также страна обеспечивает доступ к бесплатной медицинской помощи, образованию и способствует интеграции на рынке труда.

Польша

Польша продолжает поддерживать украинских беженцев, сосредотачиваясь на помощи семьям с детьми. В частности страна предоставляет следующие выплаты:

программа "Семья 800": 800 злотых (около 180 евро) ежемесячно на ребенка до 18 лет;

программа "Добрый старт": 300 злотых (около 65 евро) единовременно для школьников.

Срок легального пребывания украинских беженцев продлен до 30 сентября 2025 года, что позволяет и в дальнейшем получать медицинские услуги и социальные выплаты. Однако новые искатели убежища будут вынуждены теперь проходить собеседования в Управлении по делам иностранцев, каждую заявку на получение статуса временной защиты будут рассматривать индивидуально.

Чехия

Сейчас Чехия оказывает помощь только уязвимым группам населения: инвалидам, пенсионерам, многодетным семьям, одиноким матерям, беременным. Они могут рассчитывать на:

ежемесячное пособие 4860 крон на человека (примерно 190 евро);

бесплатное социальное жилье;

участие во временных программах материальной поддержки.

Стоит отметить, что страна сократила срок, в течение которого она платит медицинское страхование за беженцев. Ранее он составлял 150 дней с момента получения статуса временной защиты, сейчас - 90 дней.

В 2025 году Чехия вводит новый тип разрешения на долгосрочное пребывание (dlouhodobý pobyt) сроком до пяти лет с доступом к рынку труда. Это упрощает жизнь для украинцев, которые уже работают в стране, и позволяет избежать ежегодного продления временных виз.

Для получения этого разрешения необходимо иметь не менее двух лет официального трудоустройства в Чехии и соответствовать определенным финансовым критериям.

Нидерланды

Для въезда в Нидерланды достаточно иметь биометрический паспорт, который позволяет находиться в стране до 90 дней. В течение этого времени нужно подать заявку на временное убежище.

Многие центры временного размещения в стране переполнены, поэтому получить государственное жилье придется ждать долго. Беженцам часто приходится жить в одной комнате с другими людьми (от 3 до 7). Лучшие условия могут получить вне очереди:

семьи с детьми;

одинокие родители с детьми;

люди с хроническими болезнями или инвалидностью;

пожилые люди.

Финансовая помощь в Нидерландах покрывает только базовые потребности:

62,66 евро в месяц на одежду;

от 140,34 до 242,48 евро в месяц на питание (в виде продуктовых талонов);

80,91 евро на ребенка.

Ирландия

С марта 2025 года Ирландия меняет условия приема украинских беженцев, в частности новоприбывшие не будут иметь доступа к бесплатному жилью. Социальные выплаты остаются на уровне 38,80 евро в неделю для взрослых и 29,80 евро для детей.

По прибытии в Ирландию необходимо подать заявку на временную защиту. После ее одобрения Министерством юстиции заявитель получает письмо-разрешение, которое предоставляет доступ к государственной помощи.

Статус временной защиты предусматривает следующие преимущества:

право на работу;

социальные выплаты;

доступ к другим государственным услугам.

Временную защиту в Ирландии продлили до 4 марта 2026 года.