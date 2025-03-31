Куда переезжать украинцам в 2025: список стран, которые дают лучшие условия для беженцев
Выбор страны для переезда украинцев в статусе беженцев в 2025 году зависит от многих факторов, включая условия приема, доступность социальной помощи, возможности трудоустройства и интеграции.
РБК-Украина рассказывает о том, какие европейские страны продолжают оказывать поддержку украинским беженцам в 2025 году.
Германия
Германия остается одной из самых гостеприимных стран для украинских беженцев, предоставляя ежемесячную финансовую помощь Bürgergeld. Ее сумма зависит от статуса человека:
- одинокие взрослые: 502 евро;
- супруги: по 451 евро на каждого;
- дети до 6 лет: 318 евро; 6-14 лет: 348 евро; 14-18 лет: 420 евро.
Важно отметить, что эта помощь предоставляется только безработным взрослым, в случае трудоустройства ее перестают выплачивать.
Также страна обеспечивает доступ к бесплатной медицинской помощи, образованию и способствует интеграции на рынке труда.
Польша
Польша продолжает поддерживать украинских беженцев, сосредотачиваясь на помощи семьям с детьми. В частности страна предоставляет следующие выплаты:
- программа "Семья 800": 800 злотых (около 180 евро) ежемесячно на ребенка до 18 лет;
- программа "Добрый старт": 300 злотых (около 65 евро) единовременно для школьников.
Срок легального пребывания украинских беженцев продлен до 30 сентября 2025 года, что позволяет и в дальнейшем получать медицинские услуги и социальные выплаты. Однако новые искатели убежища будут вынуждены теперь проходить собеседования в Управлении по делам иностранцев, каждую заявку на получение статуса временной защиты будут рассматривать индивидуально.
Чехия
Сейчас Чехия оказывает помощь только уязвимым группам населения: инвалидам, пенсионерам, многодетным семьям, одиноким матерям, беременным. Они могут рассчитывать на:
- ежемесячное пособие 4860 крон на человека (примерно 190 евро);
- бесплатное социальное жилье;
- участие во временных программах материальной поддержки.
Стоит отметить, что страна сократила срок, в течение которого она платит медицинское страхование за беженцев. Ранее он составлял 150 дней с момента получения статуса временной защиты, сейчас - 90 дней.
В 2025 году Чехия вводит новый тип разрешения на долгосрочное пребывание (dlouhodobý pobyt) сроком до пяти лет с доступом к рынку труда. Это упрощает жизнь для украинцев, которые уже работают в стране, и позволяет избежать ежегодного продления временных виз.
Для получения этого разрешения необходимо иметь не менее двух лет официального трудоустройства в Чехии и соответствовать определенным финансовым критериям.
Нидерланды
Для въезда в Нидерланды достаточно иметь биометрический паспорт, который позволяет находиться в стране до 90 дней. В течение этого времени нужно подать заявку на временное убежище.
Многие центры временного размещения в стране переполнены, поэтому получить государственное жилье придется ждать долго. Беженцам часто приходится жить в одной комнате с другими людьми (от 3 до 7). Лучшие условия могут получить вне очереди:
- семьи с детьми;
- одинокие родители с детьми;
- люди с хроническими болезнями или инвалидностью;
- пожилые люди.
Финансовая помощь в Нидерландах покрывает только базовые потребности:
- 62,66 евро в месяц на одежду;
- от 140,34 до 242,48 евро в месяц на питание (в виде продуктовых талонов);
- 80,91 евро на ребенка.
Ирландия
С марта 2025 года Ирландия меняет условия приема украинских беженцев, в частности новоприбывшие не будут иметь доступа к бесплатному жилью. Социальные выплаты остаются на уровне 38,80 евро в неделю для взрослых и 29,80 евро для детей.
По прибытии в Ирландию необходимо подать заявку на временную защиту. После ее одобрения Министерством юстиции заявитель получает письмо-разрешение, которое предоставляет доступ к государственной помощи.
Статус временной защиты предусматривает следующие преимущества:
- право на работу;
- социальные выплаты;
- доступ к другим государственным услугам.
Временную защиту в Ирландии продлили до 4 марта 2026 года.
Читайте также о том, что в Чехии недавно вступил в силу закон Lex Ukraine VII, который вносит изменения в сферу медицинского страхования для украинцев, находящихся под временной защитой. В частности, сократили срок страховых взносов до 90 дней, которые платит страна за беженцев.
Ранее мы писали о том, что отныне украинцы, которые будут подавать заявки на получение временной защиты в Польше, будут проходить собеседование в Управлении по делам иностранцев и должны будут предоставить объяснения причин обращения. Все дела будут рассматривать индивидуально.
При подготовке материала использовали: Visitukraine today, Rubikon.com.ua, Enableme.org.ua.
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