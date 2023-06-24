Біжать з тонучого корабля? Літаки Путіна та Мішустіна терміново залишили Москву

Літак бункерного диктатора Іл-96-300ПУ (RA-96022) о 14:16 вилетів із московського аеропорту "Внуково".

"Борт прямує в бік Валдая, де розташована резиденція Путіна "Довгі Бороди" ("Валдай"). І наразі заходить на посадку на військовий аеродром "Хотилово", - йдеться в повідомленні.

Водночас наголошується, що о 14:44 з "Внуково" вилетів ще один урядовий літак - Ту-214ПУ (RA-64520) - у тому самому напрямку.

Крім цього, літак прем'єра Мішустіна вилетів у Пітер.

Також кілька інших бізнес-джетів прямують до північної столиці РФ.

Військовий бунт Пригожина

23 червня власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив про те, що російські військові завдали удару по тилових позиціях "вагнерівців", унаслідок чого загинуло багато його бойовиків.

Після цього він оголосив "похід" на Ростов для того, щоб "розібратися з беззаконням в армії" і покарати, зокрема, главу Міноборони Сергія Шойгу, а також главу Генштабу Валерія Герасимова.

Після того як "вагнерівці" здобули контроль над Ростовом і Воронежем, Пригожин заявив, що найманці йтимуть далі - до Москви.

Все, що відомо на даний момент про демарш Пригожина - читайте в матеріалі агентства.

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