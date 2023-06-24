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Бегут с тонущего корабля? Самолеты Путина и Мишустина срочно покинули Москву

Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Самолеты российского диктатора Владимира Путина и премьер-министра России Михаила Мишустина срочно покинули Москву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн".

Самолет бункерного диктатора Ил-96-300ПУ (RA-96022) в 14:16 вылетел из московского аэропорта "Внуково".

"Борт направляется в сторону Валдая, где находится резиденция Путина "Долгие Бороды" ("Валдай"). И в данный момент заходит на посадку на военный аэродром "Хотилово", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в 14:44 из "Внуково" вылетел еще один правительственный самолет - Ту-214ПУ (RA-64520) - в том же направлении.

Помимо этого самолет премьера Мишустина вылетел в Питер.

Также несколько других бизнес-джетов направляются в северную столицу РФ.

Военный бунт Пригожина

23 июня владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил о том, что российские военные нанесли удар по тыловым позициям "вагнеровцев", в результате чего погибло много его боевиков.

После этого он объявил "поход" на Ростов для того, чтобы "разобраться с беззаконием в армии" и наказать, в частности, главу Минобороны Сергея Шойгу, а также главу Генштаба Валерия Герасимова.

После того как "вагнеровцы" получили контроль над Ростовом и Воронежем, Пригожин заявил, что наемники будут идти дальше - в Москву.

Все, что известно на данный момент о демарше Пригожина - читайте в материале агентства.

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