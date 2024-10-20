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Бійці ЗСУ знищили відразу кілька одиниць ворожої техніки окупантів (відео)

Фото: українські військові нищать ворожу техніку (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українські військові щоденно нищать техніку та позиції окупантів. Цього разу бійці показали, як їм вдалось знищити відразу кілька одиниць техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України.

"Бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади продовжують нищити окупантів на передовій!", - наголосили військові ЗСУ.

 

На даному відео мотопіхотний батальйон показав, як ефектно знищує відразу кілька одиниць ворожої техніки. 

 

Нагадаємо, що за останню добу, втрати РФ у живій силі склали понад 1300 солдатів. Також Сили оборони України виявили 57 безпілотників і 41 одиницю автомобільної техніки противника.

Водночас про ситуацію на фронті можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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