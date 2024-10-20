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Бойцы ВСУ уничтожили сразу несколько единиц техники окупантов (видео)

Фото: украинские военные уничтожают вражескую технику (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинские военные ежедневно уничтожают технику и позиции окупантов. В этот раз бойцы показали, как им удалось уничтожить сразу несколько единиц техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

"Бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой бригады продолжают уничтожать оккупантов на передовой!", - подчеркнули военные ВСУ.

На данном видео мотопехотный батальон показал, как эффектно уничтожает сразу несколько единиц вражеской техники.

 

Напомним, что за последние сутки потери РФ в живой силе составили более 1300 солдат. Также Силы обороны Украины обнаружили 57 беспилотников и 41 единицу автомобильной техники противника.

В то же время о ситуации на фронте можно узнать в материале РБК-Украина.

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