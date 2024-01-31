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Бійці ЗСУ знищили п'ять російських дронів на Авдіївському напрямку (відео)

Авдіївка, Середа 31 січня 2024 16:33
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Бійці ЗСУ знищили п'ять російських дронів на Авдіївському напрямку (відео) Архівне фото: Бійці ЗСУ знищили п'ять російських дронів на Авдіївському напрямку (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Збройні сили України на Авдіївському напрямку виявили п'ять ворожих дронів. Процес їхнього знищення вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 47 окрему механізовану бригаду.

Бійцям вдалося виявити три російські дрони-камікадзе "Ланцет" і два розвідувальні безпілотники ZALA.

"На відео - бойова робота зенітників 47 окремої механізованої бригади", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українським воїнам вдалося ліквідувати ворожі цілі на Авдіївському напрямку.

Бої за Авдіївку

З початку жовтня російські солдати продовжують активні штурми у районі Авдіївки. Вони намагаються оточити місто і окупувати його.

При цьому українські захисники тримають оборону та завдають ворогові величезних втрат. За словами керівника ГУР Міноборони Кирила Буданова, втрати російських окупантів у спробах захопити Авдіївку значно зросли останнім часом. Але не назвав конкретних цифр.

Детальніше про ситуацію на передовій - можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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