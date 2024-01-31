Бойцы ВСУ уничтожили пять российских дронов на Авдеевском направлении (видео)

Вооруженные силы Украины на Авдеевском направлении обнаружили пять вражеских дронов. Процесс их уничтожения удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 47 отдельную механизированную бригаду .

Бойцам удалось обнаружить три российских дрона-камикадзе "Ланцет" и два разведывательных беспилотника ZALA.

"На видео - боевая работа зенитчиков 47 отдельной механизированной бригады", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинским воинам удалось ликвидировать вражеские цели на Авдеевском направлении.

Бои за Авдеевку

С начала октября российские солдаты продолжают активные штурмы в районе Авдеевки. Они пытаются окружить город и оккупировать его.

При этом украинские защитники держат оборону и наносят врагу огромные потери. По словам руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова, потери российских оккупантов в попытках захватить Авдеевку значительно возросли в последнее время. Но не назвал конкретные цифры.

Детальнее о ситуации на передовой - можно узнать в материале РБК-Украина.