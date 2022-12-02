Бійці ЗСУ знищили комплекс радіоелектронної боротьби противника у Пологах

Українські бійці встановили точне місце розташування комплексу радіоелектронної боротьби противника в окупованих Пологах (Запорізька область) та завдяки артилерійському підрозділу знищили його.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Військові повідомляють, що саме цей підрозділ Сил спеціальних операцій раніше відзначився знищенням ворожого комплексу С-300, який обстріляв пологовий будинок у Вільнянську Запорізької області, внаслідок чого загинуло немовля.

"Координати ворожого РЕБу наші воїни передали дружнім артилерійським підрозділам, які знищили комплекс противника", - йдеться у повідомленні.

Бійці зазначають, що окрім створення перешкод силам оборони України цей комплекс окупанти використовували для подавлення мобільного зв’язку у населеному пункті. Таким чином вони фактично відрізали містян від комунікації з навколишнім світом.

"Напередодні підрозділ ССО України встановив точне місце перебування комплексу радіоелектронної боротьби противника у місті Пологи Запорізької області", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що українські війська завдали удару по позиціях росіян неподалік села Терпіння в Запорізькій області. У ворога є втрати та поранені.

Раніше Мелітопольський міський голова Іван Федоров повідомив, що російські війська зазнають втрат на Запорізькому напрямку. Поранених окупантів до Мелітополя звозять вантажівками. Під шпиталь використовують навіть школу.

ЗСУ знищили російський ракетний комплекс, з якого вбили немовля у Вільнянську.

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