Бойцы ВСУ уничтожили комплекс радиоэлектронной борьбы противника в Пологах

Украинские бойцы установили точное месторасположение комплекса радиоэлектронной борьбы противника в оккупированных Пологах (Запорожская область) и благодаря артиллерийскому подразделению уничтожили его.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Военные сообщают, что именно это подразделение Сил специальных операций ранее отличилось уничтожением вражеского комплекса С-300, который обстрелял роддом в Вольнянске Запорожской области, в результате чего погиб младенец.

"Координаты вражеского РЭБа наши воины передали дружественным артиллерийским подразделениям, уничтожившим комплекс противника", - говорится в сообщении.

Бойцы отмечают, что, кроме создания препятствий силам обороны Украины, этот комплекс оккупанты использовали для подавления мобильной связи в населенном пункте. Таким образом, они фактически отрезали горожан от коммуникации с окружающим миром.

"Накануне подразделение ССО Украины установило точное местонахождение комплекса радиоэлектронной борьбы противника в городе Пологи Запорожской области", - говорится в сообщении.

Напомним, что украинские войска нанесли удар по позициям россиян вблизи села Терпение в Запорожской области. У врага есть потери и раненые.

Ранее Мелитопольский городской голова Иван Федоров сообщил, что российские войска несут потери на Запорожском направлении. Раненых оккупантов в Мелитополь свозят грузовиками. Под больницу используют даже школу.

ВСУ уничтожили российский ракетный комплекс, из которого убили младенца в Вольнянске.

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